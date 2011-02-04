-"OSTİM'DEKİ İKİNCİ PATLAMANIN NEDENİ LPG TANKI" ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, OSTİM OSB'deki ikinci yangına, bir otomobilin LPG tankının patlamasının sebep olduğunu bildirdi. Gültekin, yangının, traktör ve otomobil yedek parçası üreten Güvenmak adlı firmanın önündeki bir özel arabanın LPG tankının patlaması ile çıktığını öğrendiklerini belirterek, şöyle dedi: ''Bu yangın, iş yerine sıçramış ve oradaki 8-10 asetilen ve oksijen tüpünün patlaması ile de büyümüş. Daha sonra yangın, köşebent üreten Metsan ve gıda firması YNS'ye sıçramış. Bizim elimizdeki resmi kayıtlara göre, Güvenmak'da 10 kişi, Metsan'da 3 kişi çalışıyor. Her iki firmada da akşam mesaisi yapılıyor. Olayda kaç kişinin hayatını kaybettiği ve kaç kişinin binada mahsur kaldığına dair elimizde net bir bilgi yok, ancak ölenlerden iki tanesinin LPG tüpü patlayan arabada hayatını kaybettiğini öğrendik.'' Bu arada, yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.