-"Ortak tahvil krizin nedenlerini düzeltmez" BERLİN (A.A) - 19.08.2011 - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Jürgen Stark, Eurobond'a karşı çıkarak, Avro Bölgesi ortak tahvilinin krizin nedenlerini düzeltmeyeceğini bildirdi. Stark Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, ekonomik büyüme için yapısal değişiklikler gerektiğini belirterek, bunun, Avro Bölgesinin ortak tahvil ihracından daha önemli olduğunu vurguladı. Ne Avrupa Finansal İstikrar Fonunun (EFSF) büyüklüğünün artırılmasının ne de Avrupa Merkez Bankasının (ECB) piyasalara daha fazla likidite sağlamasının işe yaramayacağına dikkat çeken Stark, bunların yerine, anayasal borç limiti gibi yapısal düzenlemeler yapılmasının daha önemli olduğunu vurguladı. Stark, Eurobondları, Almanya gibi finansal anlamda güçlü ülkelerin borçlanma maliyetini artıracağı gerekçesiyle eleştirdi. Ortak tahvil ihracının, Avro Bölgesindeki tüm ülkeleri birbirlerini borcundan sorumlu hale getireceğini ve bölgeyi bir transfer birliğine dönüştürebileceğini öne süren Stark, Avro Bölgesi ortak tahvilinin yanlış teşvikler ortaya çıkaracağını da savundu. Jürgen Stark, Avrupa bankacılık piyasasından tansiyonun yükseldiğine dair ciddi sinyaller geldiğine de dikkat çekerek, durumun 2008 yılındaki kadar ciddi olmadığını belirtti.