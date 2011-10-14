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Ekonomi

"Orta Vadeli Program geleceği görme açısından olumlu" İSTANBUL (A.A)

14 Ekim 2011 16:39

-"Orta Vadeli Program geleceği görme açısından olumlu" İSTANBUL (A.A) - 14.10.2011 - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Orta Vadeli Programı, dünyada gelişmiş ülkelerin yarını bile göremedikleri bir dönemde, iş dünyası olarak geleceği görme açısından olumlu değerlendirdiğini bildirdi. Sabancı, Orta Vadeli Programa ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu: ''Başbakan Yardımcısı sayın Ali Babacan'ın açıkladığı Orta Vadeli Programı, dünyada gelişmiş ülkelerin yarını bile göremedikleri bir dönemde, iş dünyası olarak geleceği görmemiz açısından olumlu değerlendiriyorum. Türkiye'nin büyümesi, ihracatın artması ve cari açığın düşürülmesini öngören Orta Vadeli Programın ana hatlarını ekonomimizin gelişmesi ve kalkınması bakımından faydalı buluyorum. Ekonomimizin kalkınmasına katkı sağlayacak bu programın gerçekleşmesi için hep beraber el ele vererek çalışmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde oluşturulacak yeni bir anayasa, sağlıklı vergi ve hukuk reformu ile Orta Vadeli Programda öngörülenden daha düşük bir cari açığın gerçekleşeceğine inanıyorum.''

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