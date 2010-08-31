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Yaşam

"ORIENT EKSPRESİ" YARIN İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A)

31 Ağustos 2010 16:50

-"ORIENT EKSPRESİ" YARIN İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - "Venise Simplon Orient Ekspresi", yarın İstanbul'a gelecek. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1998 yılından itibaren her yıl eylül ayında İstanbul'a gelen "Venise Simplon Orient Ekspresi", yarın İstanbul'da olacak. Paris'ten 27 Ağustosta hareket ederek Viyana, Budapeşte, Bükreş ve Varna üzerinden İstanbul'a gelecek olan tren, 3 Eylülde İstanbul'dan kalkarak, Bükreş, Budapeşte ve Viyana üzerinden Venedik'e ulaşacak. Agatha Christie'den Alfred Hitchcock'a kadar birçok yazara ilham kaynağı olan ve ilk seferini 1883 yılında Strasburg-Romanya arasında yapan "Venise Simplon Orient Ekspresi" treni, 8 yataklı vagon, 2 salon vagonu, 1 bar vagonu, 3 restoran vagonu ve 1 servis vagonu olmak üzere toplam 15 vagondan oluşuyor. "Orient Ekspresi" olarak bilinen trenin adı, İtalya'yı İsviçre'ye bağlayan Simplon tüneli inşasının bitmesi üzerine güzergahıyla birlikte değiştirilmişti.

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