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Yaşam

"Organik Ökkeş" Çin oyuncaklarına karşı KAHRAMANMARAŞ (A.A)

13 Ekim 2011 15:11

-"Organik Ökkeş" Çin oyuncaklarına karşı KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 13.10.2011 - Türk kültürünün zenginliğini yansıtan Osmanlı'dan günümüze kadar gelen kitre bebekler, Çin'de üretilen oyuncak bebeklere karşı alternatif oluşturuyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan ancak bugün çok fazla tanınmayan kitre bebekler, Türk kültürünün zenginliğini yansıtan el sanatları arasında yer alıyor. Anadolu'daki yöresel kıyafetleri günümüze yansıtan kitre bebek sanatı, aynı zamanda Anadolu kültürünün zenginliğine de ortak oluyor. Hemen hemen her bölgede yetişen keven bitkisinin öz suyu kitre bebeklerin ham maddesini oluşturuyor. Organik olma özelliğiyle de hiç bir zararlı tesiri olmayan kitre bebekler çocukların eğlencesinin parçası olmaya başladı. Kahramanmaraş'ta ilk kez kitre bebekleri yapan ev hanımı Nazan Berber, Avniye Cingöz, Ayşe Özen ve Aliye Çıdık, Türk kültürünü ve Kahramanmaraş'ın geçmişini bebeklere uyarlayarak unutulmaya yüz tutan kültürü canlandırmak istiyor.  Avniye Cingöz, son yıllarda Çin'de üretilen bebeklerin her yere girmeye başladığına işaret ederek, ''Maalesef çocuklarımıza bu bebekleri alıyoruz. Çünkü nasıl üretildiğini bilmiyoruz'' dedi. Cingöz, ''Çoğu zaman bu oyuncak bebeklerin zararlı etkilerinin olduğu belirtiliyor. Onun için bizden biri olan bu el sanatlarını yaygınlaştırmak için yola çıktık. Dolayısıyla arkadaşlarımızla birlikte Çin'de üretilen oyuncak bebeklere karşı Türk kültürünü yansıtan 'Organik Ökkeş'i' geliştirdik'' dedi.

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