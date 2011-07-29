-"ORGAN MAFYASI" YİNE İŞBAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Yasa dışı organ nakli yapıldığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Göçmen Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında doktorların da bulunduğu 20 kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişiler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonun devam ettiği, gözaltına alınanların sayısının artabileceği bildirildi.