-"On Numara"da 4 kişi kazandı ANKARA (A.A) - 12.12.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ''On Numara'' oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 50 bin 500 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 488. haftada 9 bilen 100 kişi bin 347 lira 35'er kuruş, 8 bilen 1 bin 777 kişi 75 lira 75'er kuruş, 7 bilen 18 bin 163 kişi 14 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 109 bin 854 kişi 2 lira 50'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 190 bin 436 kişi de 1 lira 80'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, İzmir/Karabağlar, Muğla/Fethiye, Balıkesir/Ayvalık ve Ordu/Gürgentepe'den yatırdığı kaydedildi. Bu haftaki çekilişte toplam 1 milyon 346 bin 679 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.