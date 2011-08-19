-"Olimpik düşünceye sahip izleyici yetişecek" ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener, ''Olimpik düşünceye sahip izleyiciyi yetiştirecek, bu bilinci sağlayacak yeterli süreye sahibiz'' dedi. İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları'na adaylığıyla ilgili düşüncelerini anlatan Erdener, olimpiyatlara adaylık sürecinde herkese büyük görevler düştüğünü belirterek, ''Bu işe topyekün sahip çıkmamız gerekiyor. Diğer spor dallarında da yeterli bir bilinç yapısına ve seyirci desteğine ulaşmak için kamuoyunun ve medyanın desteğine çok ihtiyacımız olacak. Türkiye'de futbol ve basketbol dışında diğer spor dalları için yeterli seyirci olup olmadığı konusunda soru işaretlerim bulunuyor. Türkiye'de spor medyası denildiğinde akla ilk olarak futbol geliyor. Medyamızın konuya hassasiyetle yaklaşacağına gönülden inanıyorum'' diye konuştu. İstanbul'un 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları adaylığında en uygun zamanın yakalandığını vurgulayan Erdener, şunları söyledi: ''İstanbul'un adaylığı, hem Türkiye hem de İstanbul açısından uzun süredir üzerinde düşünülen, konuşulan ve önem verilen bir projeydi. Aday kentler ve bunların kıta anlamında lokalizasyonları gibi konular dikkate alınarak, 2016 Olimpiyat Oyunları için aday olunmadı. Şu anda gerek aday kentlerin ağırlıklı olarak Avrupa kıtasında bulunmaları, gerekse Amerika ve Afrika kıtalarından bir aday kentin bulunmayışı bizler için iyi oldu. Tokyo da daha önce 2016 Olimpiyatları adaylığı için yarışmış ve kaybetmişti. Her kentin artıları ve eksileri var. Bunları genel anlamda bir hesaba vurduğumuz zaman, İstanbul'un şanslı bir konumda olduğunu görüyorum.'' -''Sayın Başbakanın desteği çok değerli''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları ile ilgili, ''Bu projenin sahibi ve garantörü benim'' şeklindeki açıklamasının önemine değinen Erdener, ''Sayın Başbakanımızın, bu konuyla yakından ilgilenmesi bizleri fazlasıyla mutlu etti. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı'nın da projenin arkasında olduğunu biliyoruz. Adaylık sürecinde İstanbul'a verilen devlet desteği gerçekten çok önemli. Bu durum, diğer adaylarda eksik ve en önemli konu. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumunu ve büyüme hızı bakımından dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer almasını, adaylık sürecinde önemli artılarımız olarak görüyorum. Yeterli organizasyonu ve birimler arasındaki koordinasyonu iyi sağladığımız takdirde, süreci iyi bir şekilde götüreceğimize inanıyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.