-"OKUMAYI ENGELLEMEK CİNAYETLE EŞDEĞERDİR" ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ''Bütün imkanlara, desteklemelere rağmen, çocuğunu okula göndermemek, okuma yazma öğrenmesini dahi engellemek, cinayetle eşdeğerdir. Bir insanın geleceğini karartmak, umutlarını söndürmek, evet o insanın hayatına son vermek kadar kötüdür'' dedi. Emine Erdoğan, Etimesgut Kaymakamlığınca Grand Park Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Ana-Kız Okuldayız'' okuma yazma kampanyası toplu sertifika törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu, başarılı öğrencileri yürekten kutladığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığına, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Etimesgut Kaymakamlığına ve öğretmenlere emeklerinden ve katkılarından dolayı şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Kampanya, başlangıcından bugüne kadar bizzat ilgilendiğim ve önem verdiğim bir proje. 2008 yılı Eylül ayında başlattığımız bu kampanya süresince yani aradan geçen yaklaşık 2,5 yılda 927 bin 716 kişi kurslara katıldı ve bunların 567 bini sertifika almaya hak kazandı. Böyle bir başarı tablosuna şahit olduğum, bu başarı tablosunun oluşmasına katkı verdiğim için tarifsiz heyecan yaşıyorum.'' 567 bin kişinin dünyalarının, hayatlarının, geleceklerinin aydınlanmış ve aydınlatılmış olmasının önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Bu kurslarda okuma yazmayı öğrenen kızlarımız ve hanım kardeşlerimiz inanıyorum ki, çok farklı bir dünyaya, farklı bir hayata gözlerini açmış, geleceğe umutla bakar hale gelmiştir'' dedi. 21. yüzyılın bilginin çok büyük değer arz ettiği, bilenlerle bilmeyenlerin birbirinden çok derin bir uçurumla ayrıldığı bir yüzyıl olduğunu bildiren Erdoğan, 21. yüzyılda her ne sebeple olursa olsun, insanların eğitimsiz kalmasının, okuma yazma bilmiyor olmasının bir mazeret olamayacağını kaydetti. Bundan 8 yıl önce ailelerin, yoksulluğu ve imkansızlığı çocuklarını okula göndermemek için bir bahane olarak öne sürdüklerini anımsatan Erdoğan, 8 yıl boyunca eğitime yapılan yatırımların yoksulluk ve imkansızlığı, eğitimin önünde bir engel olmaktan çıkardığını bildirdi. -''BİZİM MEDENİYETİMİZ, OKUMAYI YAZMAYI, ÖĞRENMEYİ KUTSAL KABUL ETMİŞTİR''- Eğitime yapılan yatırımlar ve eğitimle ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bütün imkanlara, desteklemelere rağmen, çocuğunu okula göndermemek, okuma yazma öğrenmesini dahi engellemek açık söylüyorum, cinayetle eşdeğerdir. Bir insanın geleceğini karartmak, umutlarını söndürmek, evet o insanın hayatına son vermek kadar kötüdür. Töre, gelenek, inanç, çocukların eğitimleri özellikle de kız çocuklarının, kadınların eğitimi önünde asla ve asla bir engel olamaz, bu şekilde birer bahane olarak kullanılamaz. Bizim medeniyetimiz, 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' diye soran ve sorgulayan bir medeniyettir. Bizim medeniyetimiz 'Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum' anlayışını yücelten bir medeniyettir. Bizim medeniyetimiz geleneklerimiz, kültürümüz, kalemi, mürekkebi, kağıdı, okumayı, yazmayı, öğrenmeyi kutsal kabul etmiştir. Tarihimize, medeniyetimize, kültürümüze iyi bakanlar orada cinsiyet ayrımcılığının olmadığını, hele hele eğitim konusunda kadın erkek ayrımının asla yapılmadığını göreceklerdir. Çünkü biz biliyoruz ki, kadının eğitimi toplumun eğitimidir. Kadının eğitimi, geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesidir.'' Bugünün ve istikbalin annelerinin eğitimle, bilgiyle, toplumun temelini oluşturan değerlerle donatılmadığı bir ülkede, geleceğe güvenle bakılamayacağını anlatan Erdoğan, kadınlarını cehalete mahkum eden bir toplumun geleceğini kendi eliyle karartan bir toplum olduğunu söyledi. ''Ana-Kız Okuldayız'' kampanyasının hedefinin sadece kız çocuklarını değil, anneleri de harfle, yazıyla, okumayla tanıştırmak ve buluşturmak olduğunu ifade eden Erdoğan, geçmişte imkanı olmadığı için okuyamamış, okuma yazma öğrenememiş kadınların bu kampanyaya dahil edildiğini bildirdi. Türkiye'nin artık cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümüne yani 2023 yılına hazırlandığına dikkati çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: ''12 yıl sonra Türkiye'nin dünyadaki en güçlü ülkelerden biri olması hedefleniyor. Bunu sağlayacak, bunun sağlam temellerini atacak olan, hiç kuşkusuz eğitimdir. Yüzde 100 okur yazarlık oranına ulaşmadan, yüzde 100 okullaşma oranına ulaşmadan, dünyada güçlü olamayız. Kendimiz için çocuklarımız için geleceğimiz için eğitimi daha fazla önemsemek, hem kendimizi hem çocuklarımızı, en modern eğitim imkanlarıyla donatmak zorundayız. Çok şükür Türkiye artık bunu başarıyor. Çok şükür tek tek bireyler kadar ülkemiz ve ülkemizin geleceği aydınlanıyor. İşte bugün Etimesgut ilçemizde sertifikalarını dağıttığımız 656 kardeşimiz, bu fotoğrafın en güzel örneğidir.''