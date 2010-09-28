-"OKUL ÖNCESİ ZORUNLU EĞİTİM 57 İLDE UYGULANACAK" MOSKOVA (A.A) - 28.09.2010 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, okul öncesi eğitimin zorunlu olduğu 32 pilot il sayısını bu yıl 57'ye yükselttiklerini söyledi. Çubukçu, UNESCO tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "1. Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi" konferansının son gününde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu konuda sağladığı gelişmeyi ve önümüzdeki yıllarda yapmayı planladıklarını detaylı bir şekilde anlattı. Bakan Çubukçu, konuşmasının ardından Moskova'daki Türk basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilkokul öncesi eğitimi 32 pilot ilde zorunlu hale getirdiklerini belirterek, "Bu illerde okul öncesi eğitim oranını yüzde 93,1'e çıkarttık. Zorunlu il sayısını da bu yıl 57'ye yükseltiyoruz" dedi. Okul öncesi eğitim alan çocukların özellikle dil becerilerinin ve matematik zekalarının geliştiğine dikkati çeken Çubukçu, "Okul öncesi eğitim alanların yüksek öğrenime daha fazla devam ettiği, istihdama daha fazla katıldığı, daha az işsiz kaldıkları ve daha çok sosyal yönlerini geliştiği tespit edildi. Bu yıl 57 ilde uygulanacak. 2013-2014 eğitim yılında tüm Türkiye'de zorunlu hale getireceğiz" diye konuştu. Türkiye'nin, okul öncesi eğitim konusundaki hedefini çok hızlı bir şekilde yakaladığını söyleyen Çubukçu, "Okul öncesi zorunlu eğitim olmadığı için ve bizim gibi toplumlarda da çalışan annelerin çocuklarını bıraktıkları yer olarak algılandığı için aslında öncelikle toplumsal farkındalığın artırılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yöndeki kampanyalar da çok başarılı oldu. Çünkü Türkiye'nin en ücra köşelerine gittiğimizde bile, bizden okul öncesi eğitim, anaokulu talebinde bulunuyorlar. Demek ki toplum bunun farkına vardı" ifadesini kullandı. Çubukçu, geçen yıl en fazla öğretmen atamasını okul öncesi eğitim bölümüne yaptıklarını belirterek, "14 bin civarında öğretmeni bir defada okul öncesi eğitim için atadık. Bugün geldiğimiz bu noktada hem öğretmen yetiştirmede, hem de fiziki altyapının hazırlanması konusunda çok hızlı ilerleme kaydetmiş bulunuyoruz. Hem de kalkınma planlarında yer alan takvimden daha hızlı bir şekilde hedefimize yaklaşıyoruz" dedi. Bakan Çubukçu, bir gazetecinin sorusu üzerine, Türkiye'de 2001-2002 yılında okul öncesi eğitim oranının yüzde 11 civarında olduğunu ve şimdi bu oranın yüzde 39'u geçtiğini belirterek, "Bu sayısal olarak 200 bin çocuktan 1 milyona yakın çocuğa tekabül ediyor. Bu çok önemli bir rakam. Çok hızlı ilerliyoruz" ifadesini kullandı.