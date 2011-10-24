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Dünya

"Oğul Murdoch" yine dinlenecek LONDRA (A.A)

24 Ekim 2011 21:02

-"Oğul Murdoch" yine dinlenecek LONDRA (A.A) - 24.10.2011 - Telekulak skandalı nedeniyle İngiltere Parlamentosu'nun Kültür, Medya ve Spor Komisyonunda geçen Temmuz ayında ifade veren medya patronu Rupert Murdoch'ın oğlu James Murdoch, 10 Kasım'da bir kez daha dinlenecek. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, geçen ay bir kez daha ifade vermeye çağrılan, kapatılan "News of the World" gazetesinin yönetim kurulu başkanı James Murdoch, 10 Kasım'da milletvekillerinin ikinci kez sorularını yanıtlayacak. James Murdoch Temmuz ayında komisyona "gerçek dışı ifade vermekle" eleştirilmişti. Murdoch, ifadesinde kendisine gönderilen ve yasa dışı telefon dinleme yönteminin bir muhabirle sınırlı kalmadığının belirtildiği e-postadan haberi olmadığını savunmuştu. Gazetenin eski yöneticileri ise yasa dışı telefon dinlendiğine ilişkin e-postayı Murdoch'a gönderdiklerini söylemişti.  Temmuz ayında komisyonun daveti üzerine medya patronu Rupert Murdoch, oğlu James Murdoch ile gazetenin eski editörü ve "News International" şirketinin yöneticisi Rebekah Brooks, komisyona ifade vermişti. Rupert Murdoch, aralarında siyasetçiler, kraliyet ailesi ve ölen İngiliz askerlerinin yakınlarının da bulunduğu birçok kişinin telefonlarının yasa dışı olarak dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından "News of the World" gazetesini kapatma kararı almıştı. Murdoch ayrıca, yüzde 39'una sahip olduğu BSkyB dijital uydu kanalının tamamını satın almak için verdiği ihale teklifini de geri çekmişti.

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