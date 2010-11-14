-"ÖĞRETMENLERİN İLETİŞİM BİLGİLERİ SÖZLÜ OLARAK İSTENDİ" ANKARA (A.A) - 14.11.2010 - Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce tarafından ''kişisel ve sözlü olarak Milli Eğitim Bakanlığından öğretmenlerin iletişim bilgilerinin istendiği'' belirtilerek, hukuk devleti ilkelerine göre öğretmenlerin bu bilgilerinin sözlü talep edilmesi halinde hiçbir kurum, kuruluş ve kişiyle paylaşılamayacağı belirtildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın kuruluşlarında ''MEB'den CHP'ye Yasak'', ''Çubukçu'yu İstifaya Çağırdı'' başlıklarıyla haberlerin yer aldığı ifade edildi. Söz konusu haberlerde, İnce'nin ''24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere yazılan kutlama mektubunun adreslere ulaşabilmesi için Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'yla iletişim kurduk, ancak olumsuz yanıt aldık'' ifadesinin yer aldığı anlatılan açıklamada, şöyle denildi: ''Öncelikle belirtmek isteriz ki; öğretmenlerin iletişim bilgileri CHP tarafından kurumsal olarak istenmemiştir. CHP Grup Başkanvekili İnce, sadece kişisel ve sözlü olarak Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'dan konuyla ilgili talepte bulunmuştur. Öğretmenlerimizin iletişim bilgilerinin sözlü olarak talep edilmesi halinde hukuk devleti ilkelerine göre hiçbir kurum, kuruluş ve kişiyle paylaşılamayacağı açıktır. Yazılı olarak kurumsal talepte bulunulması durumunda, Bakanlığımız yasal çerçeve dahilinde değerlendirme yapmaktadır. Kaldı ki, Sayın İnce'nin istediği iletişim bilgileri sadece TBMM soru önergelerine yanıt verilirken, Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki talepler üzerine ve Sendikalar Kanunu hükümleri çerçevesinde sendika üyesi öğretmenlerin iletişim bilgilerinin sendikalar tarafından talep edilmesi üzerine paylaşılmaktadır. İnce, mensubu olduğu siyasi parti adına söz konusu taleple ilgili resmi bir başvuru yapma ciddiyetini göstermezken, Sayın Çubukçu'nun sorumluluk göstererek yasal çerçevesi açık olan konunun gereğini yaptığını ifade etmek isteriz. Haberlerde yer alan 'Üniversiteyi kazanan öğrencilerin iletişim bilgileri cemaatlere ve tarikatlara veriliyor' ifadeleri de gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversiteyi yeni kazanan kişilerin iletişim bilgileri Bakanlığımızdan değil, ÖSYM'den temin edilmektedir.''