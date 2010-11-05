-"ÖĞRENCİLER ŞEBEKE SUYUNDAN ZEHİRLENDİ" İDDİASI ORHANELİ (A.A) - 05.11.2010 - Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Fadıl köyünde, 23 ilköğretim okulu öğrencisinin şebeke suyundan zehirlendiği iddia edildi. Taşımalı sistemle eğitim veren Fadıl İlköğretim Okulunda okuyan 23 öğrenci, şebeke suyundan içtikten sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından ishal ve karın ağrısı şikayetiyle Orhaneli Devlet Hastanesine götürülen öğrencilerin, zehirlendiği belirlendi. Orhaneli Kaymakamı Ahmet Atılkan, Fadıl köyünde öğle saatlerinde yaklaşık bir saatlik su kesintisi olduğunu belirterek, suyun tekrar şebekeye verilmesinden sonra çocukların içtiği sudan zehirlendiklerini tahmin ettiklerini söyledi. Atılkan, sağlık ekipleri ile ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin araştırma yapmak için köye gönderildiğini belirtti. Zehirlenen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.