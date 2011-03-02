-"ÖCALAN'A ÖZEL MUAMELE YAPILAMAZ" TBMM (A.A) - 02.03.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi konusunda özel bir muamele yapılamayacağını, bunun, Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı olacağını söyledi. Parlamentoda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, terör örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi verilmesine ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine, ''Türkiye'de ceza ve tevkif evlerinde hükümlüler ve tutuklular var. Bunlar aynı yasal statüye sahiptirler. İçlerinden birine özel bir muamele yapılamaz. Bu, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olur'' dedi. Şahin, ''terör örgütünün, eylemsizlik döneminin sona erdiği açıklaması'' ile ilgili soruyu da ''Bu, Türkiye'nin, devletin gündemi olamaz. Bir terör örgütünün ne yapacağı, ne karar alacağı Türkiye'yi ilgilendirmez. Ülkemiz, terörle mücadeleye, geçmişte olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için her şart altında devam eder'' şeklinde yanıtladı.