-"OBAMA BUSH'UN AKIBETİNDEN ÖRNEK ALSIN" İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ''Obama'ya tavsiyede bulunuyorum, Bush'un akıbetinden örnek alsın. Onun için en iyi yol güçlerini bölgemizden toplayıp çıkmasıdır'' dedi. 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı için geldiği İstanbul'da basın toplantısında soruları yanıtlayan Ahmedinejad, ''Suriye ile ilişkilerinizi biliyoruz. Oradaki durumla ilgili net bir tespit yapar mısınız?'' sorusuna ''Suriye devleti ve halkı sorunlarını çözecek aşamaya gelmiştir'' karşılığını verdi. ''İran, Bin Ladin'in, hastalıktan öldüğüne dair açıklama yaptı? Bundan sonra saldırılarda bir artış olacak mı?'' sorusu üzerine Ahmedinejad, şöyle konuştu: ''Zannediyorum terörizm dünyanın adaletsiz idaresinden kaynaklanıyor. Bizim İslami kültürümüz kökten teröre karşıdır. Uygar devletler ve milletlerin teröre zaten ihtiyaçları yok. Terör kandıran devletlerin, zayıf grupların işidir. Beni bile kaç kere tehdit ettiler. Bölgelerimize girenler 'terörizmle savaşmaya geldik' demişlerdi. Biz baştan biliyorduk yalan söylediklerini. Bir bağımsız kuruluş çıksın ve dünyada terörizmle mücadeleye başlasın. Onlar diyor ki, 'terörle biz savaşırız, kurallarını biz koyarız ve bunu herkes kabul etmek zorunda.' Terörle mücadele konusunda NATO'nun dışında bir uluslararası ortaklığın ortaya çıkmasını istemiyorlar. Çünkü bu onların amaçlarının ortaya çıkmasını sağlayacaktır.'' -''AMERİKA'NIN VERDİĞİ BİLGİLERE GÜVENMİYORUZ''- ''Bin Ladin'in bu operasyonda yok edildiğine inanıyor musunuz'' sorusu üzerine Ahmedinejad, Amerika'nın niyetini bildiklerini kaydederek, şunları belirtti: ''Amerika'nın verdiği bilgilere güvenmiyoruz. Çünkü 10 sene önce aynı kişinin adını kullanarak bizim ülkemize en büyük saldırıyı gerçekleştirdiler. Bugüne kadar 1 milyon kişiyi öldürdüler. Şimdi ne yapacaklar? Biz onlara güvenmiyoruz. Onlar 11 Eylül konusunu toparlamak istiyorlar. Ayrıca onlar bu karışıklığı Afganistan'a kadar çekmeye çalışıyorlar. Ben Obama'ya diyorum ki, tavsiyede bulunuyorum, Bush'un akıbetinden örnek alsın. Onun için en iyi yol güçlerini bizim bölgemizden toplayıp çıkmasıdır. Ve ona söylüyorum böyle yanlış bir girişimde bulunurrsa, Bush'tan daha kötü bir duruma düşecektir. Bugün halklar uyandı. Hala bir gerçek rapor verilmiş değildir. Şu ana kadar Amerika'nın iddialarıyla ilgili belli bir şey çıkmamıştır. Bu şu anlama geliyor, siyasi ortamda böyle bir kişiliğin artık çalışamayacağı anlamına geliyor. Amerika devletinin kişiliği ve niteliğinin değişmesi gerekecektir.'' -NÜKLEER ÇALIŞMALAR- Ahmedinejad, nükleer programları ile ilgili anlaşmazlık konusundaki bir soru üzerine ise "Biz her zaman görüşmeye hazırız. Tabii ki adalet çerçevesinde ve işbirliği doğrultusunda. Ben ümit ediyorum ki onlar da (AB) bu kanıya varmış olsun. Adalet ve kanun çerçevesinde çalışmak, İran halkıyla çalışmak onların yararına olacaktır. Ben buradan Türkiye devletinin misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki, bu konu İstanbul'da iyi bir neticeye varsın'' diye konuştu. -''BATILI ÜLKELER ANLAŞMAMIZI İSTEMİYOR''- ''Nükleer konuda neden anlaşamadınız. Batı İran'dan ne istiyor?'' sorusuna da Ahmedinejad, şu cevabı verdi: ''Nükleer konusunu defalarca konuştuk. Eğer başarısız olsaydı, tekrar görüşmek istenmezdi. Görüşmek tek yoldur. Bu görüşmeler basit değil. Bazı batılı ülkeler gelişmemizi istemiyorlar. Batılı ülkeler ne Türkiye'nin ne İran'ın gelişmesini istemiyorlar. Nükleer çok büyük bir gelişme göstergesidir. Onlar yüzlerce plan yaptılar bizim bölgemizi bölmek için. Bilimsel ve sanayi açıdan ilerlememizi istemiyorlar. Biz hepimiz kardeşiz. Onlar bizim ilerlememizi istemiyorlar. Sorun buradan çıkıyor. Kesinlikle Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kurallarından dışarı çıkmadık. Biz kurallara göre hareket ediyoruz. Biz ümit ediyoruz ki, İstanbul'da yapılacak görüşmelerde adımlar atılsın.''