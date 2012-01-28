-"O Türkiye herkesi ısıtacak" SAKARYA (A.A) - 28.01.2012 - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ''O Türkiye (2023 yılında) şöyle bir Türkiye olacak. Bir güneş gibi düşünün o günün Türkiyesi'ni... Nasıl güneş herkesi aydınlatıyor ve ısıtıyor, işte o Türkiye herkesi aydınlatan ve herkesi ısıtan bir Türkiye olacaktır. Herkes o Türkiye'den istifade edecektir'' dedi. Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılan Ergün, 21. yüzyılın güçlü Türkiyesi'ni inşa etmek için bir fırsat yakaladıklarını anlatan Ergün, ''2023'ün Türkiye'sini inşa etmek için yapacak çok işimiz var. Hedefe odaklanmalıyız, hedefimiz 21. yüzyılın muhteşem Türkiyesi'ni inşa etmek. Ekonomisi, siyaseti, sosyal politikaları, hukuku, demokrasisi, her yönüyle inşa etmek. Türkiye her açıdan ayağa kalkmış oluyor. Önümüzde şimdi hedefimizin 11 senesi var, 2023. O 11 seneyi de çok daha iyi bir şekilde geçirdiğimizde, işte 21. yüzyılın muhteşem Türkiyesi'ni, orada böyle parlak bir resim gibi ortaya koymuş olacağız'' şeklinde konuştu. Ergün, sözlerini şöyle tamamladı: ''O Türkiye şöyle bir Türkiye olacak. Bir Güneş gibi düşünün o günün Türkiye'sini... Nasıl Güneş herkesi aydınlatıyor ve ısıtıyor, ayırıyor mu kimseyi? Ayırmıyor. İşte o Türkiye herkesi aydınlatan ve herkesi ısıtan bir Türkiye olacaktır. Herkes o Türkiye'den istifade edecektir. Bir Kutup Yıldızı gibi düşünün, kim yolunu şaşırdıysa, Türkiye'ye bakıp istikametini bulacak. Öyle bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Bir Kutup Yıldızı gibi, bir güneş gibi Türkiye... Herkesi ısıtan, herkesi aydınlatan, herkese yolunu gösteren, yolunu kaybedenlerin baktığı zaman 'bu istikamete gitmem lazım' dediği bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz.''