"O dişi" yüzünden

"Avrupa Yakası"nın bu sezonki kayıplarından Vural Çelik, diziyi bırakmasına Gülse Birsel'in sebep olduğunu ima etti. Çelik, dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Birsel için "O dişi" tanımını kullandı.



Ekranda itiraf etti



Ekran klasiklerinden biri olan "Avrupa Yakası", yeni sezona birçok kayıpla girdi. Hümeyra (İfo), Rutkay Aziz (Bülent), Tolga Çevik (Sacit) ve Vural Çelik (Kubilay/Gülenay) artık oyuncu kadrosunda değil... Bu ayrılıklarla ilgili farklı iddialar ortaya atılırken, Vural Çelik ise kendi sebebini Doğa Rutkay'ın sunduğu "Her Şeyi Söylemek Mümkün" programında açıkladı.



Kim olduğunu anlarsınız



Diziden ayrılma öyküsünü anlatırken yapımcılar Sinan Çetin ve Atilla Aslan'a teşekkür eden oyuncu, Gülse Birsel'i isim vermeden eleştirdi. Çelik, "Dizinin beyin takımından Sinan Çetin ve Atilla Aslan’a sonsuz teşekkür ediyorum. Ancak yine beyin takımından bir isme teşekkür etmiyorum. O kişi erkek değil, dişi... Kim olduğunu anlamak hiç de zor değil" dedi.

