-"Nuri Şahin Galatasaray'a karşı oynayacak" MADRİD (A.A) - 21.08.2011 - İspanya'nın Real Madrid takımında ilk sezonunu geçiren, ancak sakatlığından dolayı henüz hiçbir maçta oynayamayan milli futbolcu Nuri Şahin'in, 33. Santiago Bernabeu Turnuvası'nda Galatasaray'a karşı forma giymesi bekleniyor. İspanyol spor basını, 12 Temmuz'dan bu yana sol dizinden sakatlık yaşayan ve tam olarak takımla antremanlara çıkamayan Nuri'nin gelecek Pazartesiden itibaren takımla birlikte idmanlara çıkacağını ve 22 Ağustos Çarşamba günü Galatasaray'a karşı oynanacak özel turnuva maçında forma giyeceğini ileri sürdü. Borussia Dortmund'da iken geçtiğimiz 17 Nisan'da sağ dizinden sakatlık geçiren Nuri, o tarihten bu yana hiçbir maçta forma giyemedi. Real Madrid kulübü herhangi bir açıklama yapmasa da, İspanyol basınında yazılanlara göre, Nuri'nin ağrılarının tamamen geçtiği ve Türk futbolcunun oynamak için sabırsızlandığı öne sürülüyor. Marca gazetesi, Türk futbolcuyla ilgili verdiği geniş haberde, ''Mourinho, süratli futbol oynayan Nuri'nin birkaç ay içinde Avrupa'nın en üst düzey futbolcularından biri olacağına emin. Portekizli teknik adam, Nuri'nin önemini iyi bildiğinden sakatlığına rağmen yerine hiçbir oyuncu istemedi. Madrid'de herkes, Türk futbolcunun takımın kilit oyuncularından biri olacağına inanıyor. Nuri, orta sahada Xabi Alonso'nun görevini hafifletecek. Madrid taraftarı, en fazla heyecan yaratan transferi artık görmek istiyor'' yorumlarında bulundu.