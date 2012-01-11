-"Nükleer enerjinin barışçıl kullanımı anlaşması" ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ''Japonya ile nükleer işbirliği anlaşmasının baharda imzalanması mümkün'' açıklamasının kamuoyu tarafından yanlış anlaşıldığını belirterek, ''Sayın bakanımızın söylediği yanlış anlaşıldı. Davutoğlu'nun kastettiği anlaşma nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına dair imzalanacak anlaşma'' dedi. Bakan Yıldız, bir haber kanalında konuk olduğu programda, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı doğalgazın bedelinin indirilmesinin önemli bir başarı olduğunu belirterek, indirimin alınmaması halinde Türkiye'yi ileride çok zorlayacak etkenlerin söz konusu olabileceğini söyledi. Anlaşmanın ticari gizliliği nedeniyle indirim oranını açıklamasının mümkün olmadığını ama kamuoyunun bu işten Türkiye'nin kazançlı çıktığını bilmesi gerektiğini ifade eden Yıldız, ''Şimdiye kadar bizim hükümetimizden önce yapılan anlaşmaların orasını burasını düzenlemekle meşgul olduk. Bu indirim bizi Avrupa fiyatlarıyla aynı noktaya getiren bir indirim. Bizden önceki kontratlar gazı Avrupa fiyatlarından daha yükseğe almamıza neden oluyordu. Bu indirimler önemli anlaşmaları kapsayan ve 2025 yılına kadar geçerli olan bir anlaşma. Yani Rusya ile yapılan bu anlaşma Türkiye'nin güçlülüğünü vurgulayan ve altını kalın çizgilerle çizen bir öneme sahip'' diye konuştu. Bakan Yıldız, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun bir Japon gazetesinde yer alan nükleer işbirliği anlaşmasının imzalanmasıyla ilgili açıklamalarının anımsatılması üzerine, Davutoğlu'nun açıklamasının kamuoyu tarafından yanlış anlaşıldığını belirterek, şu bilgileri verdi: ''Sayın bakanın kastettiği anlaşma nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasına dair imzalanacak anlaşmadır. Biz nükleer santral müzakeresine oturduğumuz ülkeyle bu anlaşmayı imzalamak isteriz. Rusya ve ABD ile bu anlaşmaya karşılıklı imza koymuştuk. Komşu ülkelerimizin bazılarıyla da bu anlaşmayı imzaladık ama Japonya ile izamlamamıştık. Sayın Davutoğlu'nun bahsettiği de nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla karşılıklı kullanılmasını içeren anlaşma. Sayın Başbakanımızın yapmayı planladığı Çin gezisinde de bu anlaşmayı Çin ile imzalamayı düşünüyoruz. Açıklamanın santralle anlaşması ile ilgisi yok. Çünkü müzakeresini bizim yürüttüğümüz ve henüz sonuçlandırılmamış bir durumda.'' Enerji verimliliğinin önemli bir konu olduğunu, kanunların, yönetmeliklerin ve mevzuatların olmasıyla bu işin bitmeyeceğini, bundan dolayı da enerji verimliliğini günlük hayata yaymak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldız, Türkiye'nin 2023 yılına kadar enerjide yüzde 20 kadar tasarruf sağlama hedefinin bulunduğunu, bunun başarılacağına inandığını söyledi.