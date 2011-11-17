-"Nükleer enerjide en öncelikli konu güvenlik" İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye için nükleer enerjinin alternatif bir kaynak olduğunu belirterek, ''Nükleer enerjinin iklim üzerinde artık yeni teknolojilerle herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmaması, bu kaynağa yönelmemizin önemli nedenlerinden biridir'' dedi. Türk hükümeti ile Atlantic Council Dinu Patriciu Eurasia Center işbirliğinde, çok sayıda bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşun desteğinde düzenlenen 3. Karadeniz Enerji ve Ekonomik Forumu'nun açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin yalnızca transit olarak değil, aynı zamanda önemli bir tüketici olarak da küresel enerji ilişkilerinde ön plana çıkmaya başladığını vurguladı. Küresel krize rağmen, Türkiye'nin, 2010 yılında yüzde 9, 2011 yılının ikinci çeyreğinde de yüzde 8,8 büyüyerek, dünyada ilk sıralarda yer aldığını anımsatan Erdoğan, ''Hedefimiz, Türkiye'nin 2023 yılında, 2 trilyon dolarlık milli gelirle, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması. Bu hedefe paralel olarak, ülkemizdeki enerji talebinin de yıllık yüzde 6-7 oranında artacağını bekliyoruz'' dedi. Türkiye'nin enerji politikasında temel hedefinin, çevreye en az olumsuz etkide bulunacak şekilde enerji arz güvenliğinin sağlanması ve bu politikanın daha da güçlendirilmesi olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bu doğrultuda, kendi enerji kaynaklarımızı ve enerji bileşenimizi geliştirmeye, yenilenebilir ve nükleer enerjiyi yaygınlaştırmaya yoğunlaşmış durumdayız. Aynı şekilde, ithal etmek durumunda olduğumuz enerji kaynaklarının temininde güzergah ve kaynak çeşitliliğine önem veriyoruz. Başta hidroenerji olmak üzere, yenilenebilir enerji potansiyelinin tamamını kullanabilmek için son yıllarda yatırımlarımızı hızlandırdık. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin toplam elektrik üretimimizde halen yüzde 20 civarında olan payını 2023 yılında yüzde 24 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim için diğer bir alternatif kaynak nükleer enerjidir. Nükleer enerjinin iklim üzerinde artık yeni teknolojilerle herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmaması, bu kaynağa yönelmemizin önemli nedenlerinden biridir. Ayrıca nükleer enerjiden faydalanılmaya başlanması, ithal edilen hidrokarbon kaynaklara olan bağımlılığımızın azaltılması yönünde de olumlu bir etki oluşturacaktır.'' Başbakan Erdoğan, ''Türkiye'de hayata geçirilmesi planlanan nükleer enerji projelerinde, hiç kimsenin şüphesi olmasın, güvenlik en öncelikli konuyu teşkil edecektir. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede yer alan toplam 147 nükleer santrale uygulanmasına karar verilen 'stres testleri'ni ülkemiz de ileride inşa edilecek nükleer santrallerde uygulamayı gönüllü olarak kabul etmiştir. Bu şekilde, diğer uluslararası güvenlik standartlarının yanı sıra Avrupa Birliği'nce tespit edilen güvenlik önlemlerinden de faydalanmayı amaçlıyoruz'' dedi.