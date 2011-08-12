-"Nükleer enerji netleşmeli" ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santral konusunda Japonlarla görüşmelerin kısa sürede netleşmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, A Haber televizyonunda katıldığı bir programda gündemdeki enerji konularında değerlendirmelerde bulundu. Cari açıkta enerji faturasının önemli bir paya sahip olduğunun belirtilmesi üzerine, Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığın yüzde 70-73'ler seviyesinde olduğunu, bunun içinde 15 milyon aracın kullandığı benzin ve mazot gibi petrol giderleri de bulunduğunu anlatan Yıldız, bu rakamı azaltmak için petrol arama faaliyetlerini artırdıklarını, yerli ve yenilebilir enerji kayraklarına önem verdiklerini söyledi. Güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin bağlanabileceği trafo merkezleri ve bağlantı kapasitelerinin de dün Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatan Yıldız, şunları kaydetti: "Söz konusu düzenlemede, 600 megavatlık güneş enerjisi kalemleri var. Konya, Karaman, Antalya, Adana, Mersin, Urfa, Mardin gibi şehirlerde, hangi yoğunlukta nerelerde güneş enerji santralinin kurulacağına dönük sistematik bir çalışma yaptık. Bunun çalışmalarının sonuçlarının 2023'e kadar yatırım olarak almış olunacak. 600 megavat, bugünkü cari fiyatlarla 2 milyar Avro'ya (yatırım tutarı) karşılık geliyor. Güneş hala dünyada istenilen oranda yatırımı cazip hale getirilmedi. Ama buna rağmen biz yerli yenilebilir kaynaklarının hepsine pay ayırmak istiyoruz." Petrol arama çalışmalarına da değinen Yıldız, Karadeniz'de 3 kuyuda çalışma yapıldığını, burada açılan her bir kuyunun maliyetinin 200 milyon dolar olduğunu bildirdi. Yapılan anlaşmalara göre ancak petrol bulunması halinde Türkiye'nin masrafları paylaştığı bir yapı bulunduğunu anlatan Yıldız, "Keşke bulsak da masrafların da yarısına katılsak" dedi. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda ümitli olduklarına dair bir takım belirtilerin çıktığını ifade eden Yıldız, ancak matkap petrole değmedikçe "bulacağız, bulduk cümlesini kullanmanın doğru olmayacağını söyledi. -"ALDIĞIMIZ DOĞALGAZIN FİYATININ YÜKSELDİĞİ BİR GERÇEK"- Türkiye'nin yurt dışından aldığı doğalgaz fiyatlarına ilişkin olarak da Yıldız, daha önce yapılan anlaşmalar çerçevesinde doğalgazın tamamen petrole endeksli bir fiyat mekanizmasının olduğunu hatırlattı. Petrol fiyatları arttıkça, doğalgazın maliyetinin arttığına işaret eden Yıldız, kendilerinin iktidara geldiklerinde petrolün varil fiyatının 22 dolar seviyesinde olduğunu ancak şu anda 122 doları test ettiğini ifade etti. Yıldız, "Aldığımız doğalgazın fiyatının yükseldiği bir gerçek, son 29 ayda doğalgaza, aldığımız fiyatlara yüzde 39 zam geldi, ama kendi içinde balans edilen, dengelenen bir yapı kuruldu ve bu vatandaşımıza yansımadı" diye konuştu. Doğalgaz fiyatlarının da otomatik fiyat mekanizması içerisinde her ay değerlendirildiğini hatırlatan Yıldız, zam beklentisinin olmasının vatandaşın kafa karışıklığına neden olduğunu ve tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini, böyle bir şey varsa zaten açıkladıklarını söyledi. -SİNOP'TA KURULACAK NÜKLEER SANTRAL GÖRÜŞMELERİ- Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santrale Güney Kore'nin de sıcak baktığının belirtilmesi üzerine Bakan Yıldız, şöyle konuştu: "Güney Kore'nin istekli olması ayrı bir konu, bizim bu müzakere tekniğini belli bir disiplin içinde yürütmememiz ayrı bir konu. Daha önce Güney Kore'ye bu konuya ilişkin hassas noktaları, dikkat edilmesi gereken konuları, kırmızı çizgilerimizi aktardık. Bu konuda onlar yapabilecekleri, yapamayacakları noktayı belirttiler ve müzakere geçtiğimiz yılın kasım ayında Seul'de Güney Kore Cumhurbaşkanı ile görüşmemizde nihayetlendi. Bir kısım kırmızı çizgilerin aşılamadığı görüldü. Biz uluslararası nezakete ve diplomasi kurallarına da uygun olarak Japonya ile yürüttüğümüz çalışmayı şu ya da bu şekilde nihayetlendirmeden ikinci bir görüşmeye geçmiyoruz." Kurulması planlanan nükleer santral sürecinde çalışmanın yatırımcı-yapımcı, finansör ve işletmeci olmak üzere üç ayağı bulunduğunu anlatan Yıldız, Fukuşima santralinin işletmecisi Japon Tepco'nun gördüğü zarar nedeniyle bu sürece katılamayacağını bildirdiğini söyledi. Japonya'daki bu kazanın sıra dışı bir hal olduğunu ve dünya literatürüne girdiğini belirten Yıldız, böyle bir ortamda Japonya'yı anladıklarını ve kendilerinin de istenilen anlayışı gösterdiğini kaydetti. Japonya hükümetinin kendileriyle çalışmak ve bu sürece devam etmek istediklerini belirttiğini anlatan Yıldız, "İki-üç ayrı model var. Bir,iki hafta içinde, bizim de bunun kararını artık netleştirmemiz lazım. Artılarıyla eksileriyle, bu konuyu bir noktaya ulaştırmamız gerekecek" diye konuştu. -ENERJİ ÖZELLEŞTİRMELERİ- Dağıtım özelleştirmelerine ilişkin olarak da kamunun üzerine düşeni yaparak, süreci şeffaf bir şekilde yürüttüğünü, özel sektörün üzerine de düşen mükellefiyetler bulunduğunu belirtti. Şu anda iptal edilen bir ihale bulunmadığına işaret eden Yıldız, zaman kaybını da telafi ederek yola devam etmek gerektiğini vurguladı. Yeni enerji ihalelerinde önlemlerin alınıp alınmayacağının sorulması üzerine Yıldız, nerelerde zayıf noktalar varsa, onun güçlendirilmesine dikkat edeceklerini söyledi. Bakan Yıldız, "Belki teminat mektubu ile ilgili hususlarda biraz daha tutucu olabiliriz" dedi.