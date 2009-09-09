"Netanyahu gizlice Rusya'yı ziyaret etti"

Yediot Aharonot gazetesinde kaynak açıklanmadan verilen haberde, Netanyahu'nun pazartesi günü Rusya'ya gizli bir ziyarette bulunduğu ve yetkililerle İran ve Suriye'ye Rus silahları satışı projesini ele aldığı belirtildi. Haberde, Başbakanın, İran ile Rusya arasındaki silah satışına ilişkin yeni anlaşmayla ilgili temaslarda bulunduğu ifade edildi. İsrailli yetkililer, yıllardır İran'a nükleer tesislerinin etrafına konuşlandırmak için S-300 savunma sistemi satmaması için Moskova'yı ikna etmeye çalışıyor.

İsrail Başbakanlık makamı yetkilileri ise, Netanyahu'nun pazartesi günü İsrail'den hiç ayrılmadığını söylüyor. İsrail'deki bazı gazeteler, Netanyahu'nun 14 saat ortadan kaybolduğunu manşete taşımış, çeşitli spekülasyonlar yapılırken, Başbakanlık, ayrıntı vermeyerek, Netanyahu'nun güvenlikle ilgili tesisleri dolaştığını açıklamakla yetinmişti.



