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Dünya

"NETANYAHU DA ÖZÜR DİLEMEYE YANAŞIYOR" İDDİASI TEL AVİV (A.A)

21 Temmuz 2011 15:19

-"NETANYAHU DA ÖZÜR DİLEMEYE YANAŞIYOR" İDDİASI TEL AVİV (A.A) - 21.07.2011 - İsrail ordu radyosu, geçen yıl Mayıs ayı sonundaki Mavi Marmara olayı nedeniyle "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Türkiye'den özür dilenmesine hazır olabileceğini" bildirdi. Radyo, Başbakan'ın yakın çevresine atfen verdiği haberinde, "hafif bir özür" nitelemesini kullandı. Haberde, Netanyahu'nun da evvelce özür dilemeye karşı olan, ancak hukukçuların görüşleri doğrultusunda bu tutumunu değiştiren Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Yaacov Admiror'un tavrına katıldığı öne sürüldü. İsrail basınında daha önce verilen haberlerde, Savunma Bakanlığı ve İsrail Ordusu yetkililerinin, Mavi Marmara gemisi operasyonunda görev alan subay ve askerlere karşı açılabilecek davaları önlemek amacıyla, Türkiye'den özür dilenmesinden yana oldukları belirtilmişti.

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