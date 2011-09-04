-"Neşeli ayak" Antarktika'ya salındı WELLINGTON (A.A) - 04.09.2011 - Yolunu şaşırarak Güney Kutbu Antarktika'daki evinden 3 bin kilometre uzaklıkta Yeni Zelanda'ya geldikten sonra bir anda dünyanın ilgi odağı haline gelen penguen "Neşeli Ayaklar", ülkesine dönmek üzere gemiyle denize açıldıktan 6 gün sonra okyanusa salındı. Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'a 60 kilometre mesafedeki Peka Peka Plajı'nda 4 Temmuz günü sağlığını kaybetmiş halde bulunan penguene, hayvanseverlerce ünlü bir çizgi filmin baş karakterinin adı olan ''Neşeli Ayaklar'' ismi verilmişti. Tangaroa balıkçı teknesinin rampasından sırtüstü denize dalan penguen, vatanına gidiyor gibi göründü. Güney Kutup Denizi'nde salıverilen Neşeli Ayak'ın, burada hemcinsi olan diğer imparator penguenlerine katılarak vatanı olan Antarktika'ya dönmesi bekleniyor. Penguenin hayatını kurtaran veteriner olarak tanınan ve seyahati sırasında kendisine eşlik eden Wellington Hayvanat Bahçesi görevlisi Lisa Argilla, "ona nazik cesaretlendirme gerekiyor" dedi.