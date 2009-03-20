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Kültür-Sanat

"Neolitikten Selçuklu'ya Sessiz Tanıklar"

"Neolitikten Selçuklu'ya Sessiz Tanıklar" sergisi, 23 Martta Rezan Has Müzesi'nde açılacak.

20 Mart 2009 02:00

"Neolitikten Selçuklu'ya Sessiz Tanıklar" sergisi, 23 Martta Rezan Has Müzesi'nde açılacak.

Rezan Has Müzesi, günümüzden yaklaşık 9-10 bin yıl önce başlayan,
insanlığın uygarlaşma sürecinde, toplumların doğaya karşı verdikleri mücadeleyi,
günlük yaşamlarını, inanç dünyalarını, sosyal ve ticari ilişkilerini, hatta ölüme
karşı gelmek için geliştirdikleri araç gereçleri kapsayan, geçmiş medeniyetlerin
sessiz tanıklarını meraklıları ile buluşturacak.

Sergide, M.Ö.7500 - M.S.1500 yılları arasında Anadolu ve çevresinde
yerleşen çeşitli uygarlıklara ait eserler kronolojik olarak teşhir edilmelerinin
yanı sıra mühürler, tıp aletleri, silahlar, figürinler ve idoller, ağırlık
ölçüleri, aydınlatma araç gereçleri gibi kendi tarihsel süreçleri içinde tematik
olarak yer alacak.

Daha önce sergilenmemiş özgün eserlerin de bulunacağı sergide, M.Ö.1 -
M.S.1 yüzyıllarına tarihlenen bronz bir küvet, gümüş kakmalı bronz cerrahi set,
M.Ö. 2 bin yıl boyalıları, Urartu iğneleri, obsidyen ok uçları, at koşumları,
adak heykelleri, kandiller ile pişmiş toprak heykeller de görülebilecek.
Sergi, 31 Aralık 2010 tarihine kadar her gün 09.00-18.00 saatleri
arasında açık kalacak.

Rezan Has Müzesi'nde ayrıca "Ya Susuz Kalırsak" adlı fotoğraf sergisi
de 5 Nisana kadar açık kalacak.

Müze, bunların dışında 8 Nisan-29 Nisan tarihleri arasında "Haliç'e 15
Kapı", 8 Nisan-24 Nisan tarihleri arasında Etem Çalışkan'ın "Binyıllar Boyu
Aziz İstanbul" adlı hat sergisine de ev sahipliği yapacak.

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