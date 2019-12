"Neolitikten Selçuklu'ya Sessiz Tanıklar" sergisi, 23 Martta Rezan Has Müzesi'nde açılacak.



Rezan Has Müzesi, günümüzden yaklaşık 9-10 bin yıl önce başlayan,

insanlığın uygarlaşma sürecinde, toplumların doğaya karşı verdikleri mücadeleyi,

günlük yaşamlarını, inanç dünyalarını, sosyal ve ticari ilişkilerini, hatta ölüme

karşı gelmek için geliştirdikleri araç gereçleri kapsayan, geçmiş medeniyetlerin

sessiz tanıklarını meraklıları ile buluşturacak.



Sergide, M.Ö.7500 - M.S.1500 yılları arasında Anadolu ve çevresinde

yerleşen çeşitli uygarlıklara ait eserler kronolojik olarak teşhir edilmelerinin

yanı sıra mühürler, tıp aletleri, silahlar, figürinler ve idoller, ağırlık

ölçüleri, aydınlatma araç gereçleri gibi kendi tarihsel süreçleri içinde tematik

olarak yer alacak.



Daha önce sergilenmemiş özgün eserlerin de bulunacağı sergide, M.Ö.1 -

M.S.1 yüzyıllarına tarihlenen bronz bir küvet, gümüş kakmalı bronz cerrahi set,

M.Ö. 2 bin yıl boyalıları, Urartu iğneleri, obsidyen ok uçları, at koşumları,

adak heykelleri, kandiller ile pişmiş toprak heykeller de görülebilecek.

Sergi, 31 Aralık 2010 tarihine kadar her gün 09.00-18.00 saatleri

arasında açık kalacak.



Rezan Has Müzesi'nde ayrıca "Ya Susuz Kalırsak" adlı fotoğraf sergisi

de 5 Nisana kadar açık kalacak.



Müze, bunların dışında 8 Nisan-29 Nisan tarihleri arasında "Haliç'e 15

Kapı", 8 Nisan-24 Nisan tarihleri arasında Etem Çalışkan'ın "Binyıllar Boyu

Aziz İstanbul" adlı hat sergisine de ev sahipliği yapacak.