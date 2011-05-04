-"NEFES KESİCİ BİR OPERASYONDU" WASHINGTON (A.A) - 04.05.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Amerikan birliklerince öldürüldüğü operasyonu "inanılmaz ve nefes kesici" olarak niteleyerek, "tüm ekibin, istihbarat camiasının, CIA'in, (operasyonu düzenleyen) Navy Seals üyelerinin kapasitesi ve kendilerini görevlerine adamışlıklarından hayran kaldım. Olağanüstüydü" dedi. ABD'nin başkenti Washington'da Atlantik Konseyi adlı düşünce kuruluşunun ödül töreninde konuşan Biden, Bin Ladin'in öldürülmesiyle ilgili ilk kez açıklama yaptı. Operasyonu düzenleyen ekibi kastederek, "Usame Bin Ladin'i takip eden ve öldüren bu cesur profesyoneller, tek kelimeyle nefes kesiciydi, inanılmaz bir görevdi" diyen Biden, "böyle bir operasyonu Amerikalılardan başka kimsenin yapamayacağını" belirtti. Biden, Bin Ladin'in öldürülmesi sayesinde dünyanın bugün sadece Amerikan halkı için değil, tüm insanlar için daha güvenli bir yer olduğunu söyledi. ABD'nin dünyanın en çok aranan adamını öldürebilmesinin dünyaya açık bir mesaj verdiğini kaydeden Biden, "Saklanabileceğiniz hiçbir yer yok. Eğer ABD, Demokrat ya da Cumhuriyetçi, hangi yönetim olursa olsun, bir hedefe ulaşma kararı alırsa, o hedefe ulaşır. Kararlılıkla, hiçbir tereddüte kapılmadan ve durmak bilmeden, verdiği taahhüdün takipçisi olur" diye konuştu. Bin Ladin'in saklandığı binaya düzenlenen operasyona dair planların hiçbir şekilde sızdırılmamış olmasının da hayranlık verici olduğunu ifade eden Biden, "Bu misyonun başarılması yönünde çok yoğun bir arzu vardı. Aylar boyunca operasyonu planlama sürecinde olmamız ve bu süreçle ilgili 16 kadar Kongre üyesinin bilgilendirilmiş olmasına rağmen, tek bir şey bile sızmadı. Bunu kesinlikle olağanüstü ve inanılmaz buluyorum" dedi. Bin Ladin'in öldürülmesine dünya genelinden gelen destek mesajlarına duyduğu minnettarlığı da dile getiren Biden, ABD'nin dualarının, teröre kurban giden masumlarla olduğunu sözlerine ekledi. ABD Başkan Yardımcısı Biden, konuşmasında El Kaide lideri Bin Ladin için "kasap" nitelemesini kullandı. -OBAMA'YA DESTEK ARTTI- ABD Başkanı Barack Obama'ya destek, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin ladin'in öldürülmesinden sonra arttı. Yapılan iki kamuoyu yoklaması, Obama'ya desteğin geçen aya oranla yüzde 9 artarak yüzde 56'ya çıktığını ortaya koydu. Kamuoyu yoklamalarının, Bin Ladin'e düzenlenen baskının ayrıntılarının açıklanmasından sonra Pew ve Gallup şirketleri tarafından yapıldığı belirtildi. ABD'de gelecek yıl başkanlık seçimleri yapılacak.