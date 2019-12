-"NE YAPTIYSAK HEP BİRLİKTE YAPTIK" ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara, ''Bugüne kadar ne yaptıysak hep birlikte yaptık. Türkiye'yi bu seviyelere hep birlikte taşıdık. İstikrarla, güvenle kardeşlikle büyüdük. Aynı şekilde devam edelim istiyoruz. Hızımızı hiç kesmeden, heyecanımızı hiç kaybetmeden devam edelim istiyoruz. 12 Haziranda sizlerin de 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün'' diyeceğinize gönülden inanıyorum'' diye seslendi. Erdoğan, TRT 1'de yaptığı 12 Haziran Milletvekili Seçimi propaganda konuşmasında, merhum Adnan Menderes'in 1950'de halkın büyük çoğunluğunun takdiriyle iş başına geldiğini ve 10 yıl boyunca bu ülkeye çok büyük hizmetler kazandırdığını, unutulmayacak eserler verdiğini anlattı. 1960'da Menderes'in elinden milletin emanetini sandık yoluyla değil; zorla, zorbalıkla, hukuk ve demokrasi dışı bir müdahaleyle aldıklarını kaydeden Erdoğan, Menderes ve Hasan Polatkan ile Fatin Rüştü Zorlu'nun idam edildiğini belirtti. Erdoğan, ''bu müdahalenin aslında millete, milletin kararına, milletin emanetine yönelik bir müdahale olduğunu'' ifade etti. Sonraki yıllarda 12 Mart'ta, 12 Eylül'de 28 Şubat'ta da benzeri müdahaleler yapıldığını anlatan Başbakan Erdoğan, milletin takdir ve tercihiyle iş başına gelen hükümetlerin hukuk ve demokrasi dışı yöntemlerle iş başından uzaklaştırıldığını kaydetti. Kendilerinin 3 Kasım 2002'de iş başına gelirken Türkiye'deki bu kısır döngüyü kırma sözü verdiklerini belirten Erdoğan, ''Yeter, söz de karar da milletin'' dediklerini ifade etti. Adaleti ve demokrasiyi tesis etmek, milli iradeyi daha da güçlendirmek yoğun mücadele verdiklerini, müdahalelerle yüzleştiklerini, hukuk dışı örgütlenmelerin, çetelerin üzerine kararlılıkla gittiklerini, hiçbir tehdide boyun eğmediklerini, korkmadıklarını, yılmadıklarını, yılgınlığa kapılmadıklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sizin emanetinize en güçlü şekilde sahip çıktık. İşte biz onun için demokrasi dedik, onun için özgürlük dedik. Biz işte bunun için istikrar ve güven kavramlarının üzerinde hassasiyetle durduk. Demokrasiyi, özgürlükleri savunarak, istikrar ve güveni en güçlü şekilde tesis ederek 8,5 yılda Türkiye'yi katbekat büyüttük. 79 yılda yapılamayan yatırımları Türkiye'ye kazandırdık. Çok büyük reformlar gerçekleştirdik. Konuşulamayanların, konuşulmasını telaffuz dahi edilemeyenlerin serbestçe tartışılmasını, yazılamayanların yazılabilmesini sağladık. Biz Türkiye'yi kardeşlikle büyütmenin mücadelesini verdik. Birlik, dayanışma içinde, kardeşlik içinde elele ve omuz omuza yürüdük. Geleceğe de o şekilde yürümenin inancı içinde olduk. Hamdolsun Türkiye ekonomisi bizim dönemimizde üç kat büyüdü. İhracatımız üç kat artış kaydetti. Faizler yüzde 63'ten, özellikle devletin borçlanma faizlerini kastediyorum, yüzde 7-8'lere kadar geriledi. Enflasyon tarihimizin en düşük seviyelerine indi. İşçi, memur, esnaf, çiftçi, köylü, emekli, dar gelirli ve yoksul kesimler bu dönemde rahat bir nefes aldı. Milletimizin alım gücü her yıl daha da arttı. Ülkemizin her vilayetine hiçbir ayırım yapmadan eser ve hizmet kazandırdık. Sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlattık. Eğitime en büyük yatırımları yaptık. Adalet ve emniyeti ülkenin tüm sathına güçlü ve kaliteli şekilde yaygınlaştırdık. Bütün bunlara paralel olarak Türkiye'nin uluslararası itibarını yükselttik. Bölgesinde, dünyada güçlü, saygın, sözünün ağırlığı olan bir Türkiye inşa ettik. Artık gündemi belirlenen bir Türkiye yok, artık gündem belirleyen bir Türkiye var. Bölgesel ve küresel meselelere müdahil olan, ara bulucu olan, mazlumları, mağdurları en güçlü şekilde savunan bir Türkiye imar ettik. Gururla ifade etmeliyim ki bugün artık Türkiye'nin pasaportu itibar görüyor, Türkiye'nin parası değer buluyor. Türkiye'nin ay yıldızlı bayrağı her yerde onurla dalgalanıyor.'' Türkiye istikrar ve güven içinde bu seviyelere taşıdıklarını belirten Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin, aziz milletin bundan çok daha iyi seviyeleri hakettiğini çok iyi bildiklerini söyledi. Erdoğan, ''İşte bu inançla biz Türkiye için, sizler için, aziz milletimiz için 2023 hedeflerini belirledik. 2023 yılında Türkiye'nin 2 trilyon dolar milli gelire ulaşmasını, 500 milyar dolar ihracat rakamına, 25 bin dolar kişi başına milli gelir seviyesine yükselmesini hedefledik. Daha güçlü demokrasi, daha geniş özgürlükler, daha huzurlu, müreffeh bir Türkiye hedefledik. Bunlar aslında hayal değil. Biz bunu yaptık. 26. sıradan aldık, 17. sıraya yükselttik. İnanın yine yapabiliriz. İnşallah yine yapacağız'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Bugüne kadar pek çok eseri, yatırımı, projeyi tamamladık, milletimizin hizmetine sunduk. Başlattığımız yatırımların kalan bölümlerini de inşallah en kısa sürede tamamlıyoruz. Başlattığımız reformları daha ileri seviyelere taşımakta kararlıyız. 12 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye'yi her alanda daha ileri standartlara kavuşturmakta kararlıyız. Yeni ve çok büyük projelerimizi de 12 Haziranın hemen ardından başlatıyoruz. Bu projelerimizden en büyüğü, daha önce ifade ettiğim gibi yeni bir anayasa. Türkiye'nin önünü açacak, ekonomiye güç katacak, özgürlükleri daha ileri seviyelere taşıyacak bir anayasa yapacağız. Türkiye'nin ayağına pranga sırtına yük olan değil, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına zemin oluşturacak bir anayasa hazırlayacağız. Milletimin, 'işte bu benim anayasam' dediği bir anayasa hazırlayacağız. Birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daha güçlü şekilde tesis edecek sivil, katılımcı, özgürlükçü bir anayasayı ülkemize kazandıracağız. Bu anayasayı bizzat sizinle yapacağı. Türkiye'nin dayatmayla kabul edilen değil, milletin iradesiyle yapılan, milletin sahiplendiği bir anayasaya sahip olmasını mutlaka sağlayacağız. Bugüne kadar ne yaptıysak hep birlikte yaptık. Türkiye'yi bu seviyelere hep birlikte taşıdık. İstikrarla, güvenle, kardeşlikle büyüdük. Aynı şekilde devam edelim istiyoruz. Hızımızı hiç kesmeden, heyecanımızı hiç kaybetmeden devam edelim istiyoruz. 12 Haziranda sizlerin de 'istikrar sürsün, Türkiye büyüsün' diyeceğinize gönülden inanıyorum. 12 Haziranda bir kez daha oy pusulasının ilk sırasındaki partiye, AK Parti'ye mührü vurmanızı, 'istikrara, güvene devam' demenizi sizlerden rica ediyorum. 'Durmak yok, yola devam' diyorum.''