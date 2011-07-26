-"NATO LİBYA'DA ÇIKMAZDA" WASHINGTON (A.A) - 25.07.2011 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen, NATO'nun Libya'da çıkmazda olduğunu kabul etti. Oramiral Mullen, emekliye ayrılmadan önce Washington'da düzenlendiği son kısa basın toplantısında, ''Genel anlamda bir çıkmazdayız ancak NATO bombardımanları Albay Kaddafi'nin kuvvetlerini dikkate değer ölçüde azalttı ve Kaddafi'ye bağlı güçler üzerinde ek bir baskı oluşturdu. Uzun vadede işler bir stratejinin, Kaddafi'yi iktidardan uzaklaştırmaya imkan vereceğini düşünüyorum'' ifadesini kullandı. ABD'nin Libyalı muhalifleri silahlandırmaya hazır olup olmadığının sorulması üzerine de Oramiral Mullen, ''ABD tarafından Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ni silahlandırmakla ilgili bir karar olmadığı'' yanıtını verdi. ABD Başkanı Barack Obama, 30 Eylülde emekliye ayrılması beklenen Oramiral Mullen'in yerine Orgeneral Martin Dempsey'i atamıştı.