-"NASIL GOL YEDİĞİMİZİ ANLAMADIM" ANKARA (A.A) - 13.03.2011 - Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, "son 5 dakikada yediğimiz, ancak nasıl olduğunu anlayamadığım 2 golle yenildik" dedi. Hagi maça çok motive başladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Tempolu başladığımız maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü de elimde tuttuk. Ancak 2. yarıda 2-1 önde bulunmamıza rağmen, son 5 dakikada yediğimiz, ancak nasıl olduğunu anlayamadığım 2 golle yenildik. Takım olarak çok üzgünüz. Böyle durumlarda sıcağı sıcağına bir şey söylemek doğru değil. Maalesef böyle zor bir sezon geçirmemiz gerekiyormuş demek ki.'' Hagi, kendi felsefesine göre, galibiyetin de mağlubiyetin de takım halinde olduğunu bildirerek, ''Benim anlayışıma göre, hiçbir yenilgide tek bir futbolcumu suçlamam, alınan her türlü sonuç takımca alınmış olur. Biz de takım alarak kazanıyor, takım olarak kaybediyoruz'' şeklinde konuştu. Haftaya Fenerbahçe derbisiyle ilgili sorulara ise Hagi, ''Şu an onu düşünecek durumda değiliz. Ancak yarından itibaren derbi maçı düşünmeye ve konu hakkında düşüncelerimizi bildirmeye başlayacağız'' yanıtını verdi. Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 3-2 kazandıkları Galatasaray maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, takımda oluşan olumlu havanın kazanmalarında etkili olduğunu belirterek, ''Takımda ve camiada oluşan olumlu hava ve sinerji ile bana olan güven karşılaşmanın 2. yarısında sahaya yansıdı ve maçı 2-1 yenik durumdan 3-2 lehimize çevirmesini bildik. Karşılaşmanın ilk yarısında istediklerimizi pek sahaya yansıtamadık. Ancak 2. yarıda oyunu geride kuran Galatasaray karşısında önde basınca maçı kazandık'' dedi. Mesut Bakkal, Ankaragücü'nün hedefinin üst sıralar olduğunu ifade ederek, ''Ankaragücü'nün rakipleri Galatasaray, Bursaspor, Gaziantepspor gibi takımlar. Dolayısıyla hedefi de üst sıralar. Ankaragücü üst üste 2 maç kazanamıyordu. Geçen hafta Konyaspor'u yendikten sonra Galatasaray karşısında da galip gelince üst üste 2 maç kazanmış olduk. Çok iyi oyuncu kalitesine sahip bir takımız. Bu kaliteli kadro kendine yakışanı yapıyor'' dedi.