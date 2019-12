-"Müzakereleri sabote ediyorlar" NEW YORK (A.A) - 21.09.2011 - Adem Kadam/Özlem Şahin Şakar - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Kıbrıs'taki bu İsrail ile Güney Kıbrıs yönetiminin petrol arama çılgınlığına girmesidir. Şu andaki, aslında Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki müzakere sürecini sabote etmekten başka bir şey değildir'' dedi. Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmesinin ardından konakladığı Peninsula Otel'de basın toplantısı düzenledi. Suriye yönetimiyle görüşmelerini kendisinin kestiğini ifade eden Erdoğan, ''Bu noktaya gelmeyi hiç arzu etmezdik, ama ne yazık ki Suriye yönetimi bizi böyle bir karar alma noktasına getirmiştir'' dedi. Ortadoğu barış sürecine yönelik olarak da Filistin-İsrail konusunun da görüşüldüğünü belirten Erdoğan, ''Doğu Akdeniz'de, uluslararası sulardaki deniz ve havadan gemilerimize yapılmış olan saldırı hususunda haklılığımızı teyit ediyorlar ve bu konuda bizim şu andaki tavrımızın aynen devam edeceği istikametindeki kararlılığımızı da... Burada, farklı bir yaklaşım içerisine de doğrusu Sayın Başkan da girmedi'' diye konuştu. Erdoğan, İsrail'e yönelik Türkiye'nin tavrının aynen devam edeceği yönündeki kararlılığın bir kez daha dile getirildiğini vurgulayarak, ''İsrail, özür dilemedikçe, tazminat ödemedikçe, Gazze'ye ambargo kalkmadıkça bu işin normalleşmesi mümkün değil'' dedi. -''BU YANLIŞIN DÜZELTİLMESİ LAZIM''- Birleşmiş Milletlerin 1947 tarihinde 181 sayılı kararla Filistin'in devlet oluşunu kabul ettiğini anımsatan Erdoğan, o tarihten bugüne kesin bir adım atılmadığını, bunun da Filistin halkına karşı yapılmış bir yanlış olduğunu söyledi. ''Bu yanlışın düzeltilmesi lazım, şu anda Filistin yönetimi BM Güvenlik Konseyine önce gitmek suretiyle ikinci adımı atacaktır'' diyen Erdoğan, ''Bizler Filistin'in, ben 'yönetimi' demiyorum, 'devleti' diyorum her an yanlarında olacağız, kendilerinin şu andaki çalışmalarında zaten birlikte görüşmelerimiz, çalışmalarımız var, bu çalışmaları da süratle neticelendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Temenni ederim ki bu sürece Amerika da gerekli olan desteğini verir'' diye konuştu. -''MÜZAKERE SÜRECİNİ SABOTE ETMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'' Başbakan Erdoğan, Kıbrıs ile ilgili olarak da şunları kaydetti: ''Kıbrıs'taki bu İsrail ile Güney Kıbrıs yönetiminin petrol arama çılgınlığına girmesidir. Şu andaki, aslında Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki müzakere sürecini sabote etmekten başka bir şey değildir. Kısa bir süre sonra aramızda Yunanistan ile bizim Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantımız var, adeta o toplantıyı da sabote etmeye yönelik bir adım. Bir defa burada atılacak adım, petrol noktasında, zenginlikler noktasında... Kuzey Kıbrıs Türk halkının orada hakları vardır. Biz bir garantör ülke olarak oradaki Türklerin bu haklarını koruma noktasında elimizden gelen her türlü desteği vereceğimizi açıkladık. Konuyla ilgili olarak orada böyle bir aramanın içerisine bizler de yapacağımız anlaşmayla, ki bu akşam ya da yarın bu anlaşmayı yapabiliriz, görüşmeyi arkadaşlar tamamladılar. Orada bu aramanın içerisine biz de gireceğiz, şu anda da zaten bölgede hücum botlarımız, firkateynlerimiz de orada dolaşıyorlar. Oradaki bu çalışmalar için hazırlıkları arkadaşlar yapıyorlar. Türk araştırma gemisi de süratle bölgeye gönderilecektir.'' Başbakan Erdoğan, Somali ile ilgili konunun da ABD Başkanı Obama ile görüşmede gündeme getirildiğini belirterek, Obama'nın da konuşmasında gündemlerinde bu konunun olduğunu ifade ettiğini söyledi. Somali halkına birlikte destek vermenin ve yapılacak yardımların daha da artmasını sağlamanın isabetli olacağını ifade ettiklerini bildirdi. Kanun hükmünde kararnameyle dini azınlıklara gayrımenkullerinin verilmesinden dolayı Obama'nın kendilerine teşekkür ettiğini belirten Erdoğan, ''Memnuniyetlerini ifade ettiler ve toplantımız gayet güzel bir hava içerisinde sonuçlanmış oldu'' diye konuştu.