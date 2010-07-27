-"MÜZAKERE MASASINA DÖNÜN" ÇAĞRISI BRÜKSEL (A.A) - 26.07.2010 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran'ın nükleer takas konusunda önkoşulsuz olarak müzakerelere hazır olduğunu açıklamasını memnuniyetle ama temkinli karşıladı. AB dışişleri bakanlarının, İran'a ilave yaptırımları onaylamasının ardından düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soruları cevaplayan Ashton, "Anlayabildiğim kadarıyla bu memnuniyetle karşılanmalı" dedi, ancak öncelikle detayları görmesi gerektiğini sözlerine ekledi. İran yönetiminin, nükleer takasa ilişkin ikinci mektubunu bugün Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano'ya sunan İran'ın UAEK nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Ali Asker Sultaniye, Amano ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD, Rusya ve Fransa'dan oluşan Viyana Grubuyla zenginleştirilmiş uranyum takasına ilişkin görüşmelere başlamaya koşulsuz olarak hazır olduğunu söylemişti. Geçen hafta Ortadoğu'ya yaptığı ziyarete de değinen Catherine Ashton, İsrail'den Gazze Şeridi'nden daha fazla malın geçişine izin vermesini istedi. Gazze'ye giriş yapan kamyonların sayısının arttığını belirten Ashton, "Ancak daha fazla olduğunu görmek istiyorum" dedi. İsrail ve Filistinlilerin, "sınırlar, güvenlik ve Kudüs'ün geleceği" konularında yoğunlaşacak şekilde iki devletli bir çözüm için acilen müzakere masasına dönmesi gerektiğini vurgulayan Ashton, "Barış sürecinde ilerleme olmamasından endişe duyuyorum" diye konuştu. Ashton, Hamas tarafından kaçırılan İsrail askeri Gilad Şalit'in serbest bırakılması gerektiğini de ifade etti. Son 4 ay içinde ikinci kez Ortadoğu'ya giden Ashton, İsrailli ve Filistinli yetkililerle biraraya gelmiş ve ablukada tutulan Gazze Şeridi'ni ziyaret etmişti.