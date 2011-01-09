-"MUHTEŞEM YÜZYIL" DİZİSİNE MEHTERANLI PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 09.01.2011 - Saadet Partisi Gençlik Kolları üyeleri, ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisini, yayımlandığı televizyon kanalı binasının önünde mehteran eşliğinde protesto etti. Levent Metro durağı önünde toplanan ve üzerinde ''Bizans'ın çocukları, Osmanlının torunlarından rahatsız'', ''Kanunlar Kanuni'yi koruyamadı'', ''Osmanlıya uzanan eller kırılsın'' yazılı dövizler taşıyan protestocular, mehteran takımının marşlarına eşlik ederek sloganlar attılar. Grup üyeleri, daha sonra buradan yine mehteran takımıyla ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisinin yayımlandığı Show TV binası önüne doğru yürüdü. Yürüyüş güzergahında bulunan ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisinin bilboardlardaki afişleri, protestocular tarafından yırtılırken üzerlerine yumurta da atıldı. Televizyon binasının önünde basın açıklaması yapan Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanı İsmail Acar, Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından biri olan Kanuni Sultan Süleyman'ı konu alan dizinin, Osmanlı tarihiyle alakasız, baştan sona uydurma olaylarla ve ilmi dayanağı olmayan, hayal mahsulü kurgusal, fantastik öykülerle seyircinin karşısına çıktığını söyledi. Bu dizideki üzerine giydirilen imajla, cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman ve onun şahsında tüm Osmanlı padişahlarının, devlet adamlarının, toplum nezdinde itibarsızlaştırıldığını, şanlı tarihin aşağılandığını ileri süren Acar, şunları kaydetti: ''Reyting uğruna tarihimiz karalanıyor. Ecdadımızı şehvet düşkünü gösterip harem odalarına sıkıştıran zihniyet neyi amaçlamaktadır? Diziyi yayımlayan bu televizyon kanalını bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. Halkımızı başta Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, ilgili bakanlıklar, Radyo Televizyon Üst Kurulu ve diğer tüm ilgili kuruluşlara şikayetlerini, faks ve e-posta yoluyla iletmeye davet ediyoruz.'' Acar, bu yanlıştan dönülmezse, televizyon kanalının seyredilmemesi için kampanyalar başlatacaklarını, bu da yetmezse yayıncı kuruluşa reklam veren firmaların ürünlerini boykot edeceklerini belirtti. Öte yandan, Kanuni Sultan Süleyman'ın kostümünü giyen bir kişi de diziyi yayımlayan televizyon kanalına hitaben bir ''ferman'' okudu. Basın açıklamasının ardından protestocular, dizinin yayından kaldırılması için RTÜK'e gönderilmek üzere hazırlanan dilekçeyi imzaladılar. Protestocular dağılırken yanlarında getirdikleri yumurtaları televizyon binasına attı.