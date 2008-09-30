"Muhteşem Süleyman" Sotheby's'de

İtalyan ressam Tiziano Vecellio tarafından 1538'de İtalya'nın Venedik kentinde tamamlanan 72,4 x 61 santimetre boyutlarındaki yağlı boya tablonun 300 bin sterlinden satışa sunulması bekleniyor.



Mantua Dükü Frederico Gonzaga için yapıldığı tahmin edilen tablo, 1961 yılında şimdiki sahibi tarafından satın alınarak Londra'ya getirildi.



Yüzlerce eserin satışa sunulacağı müzayedede ayrıca Osmanlı dönemine ait nadir bir kalkan ve buna ait deri kılıf da alıcı karşısına çıkarılacak. 17'nci yüzyıldan kalma eserlerin 25-350 bin sterlin tahmini fiyatla satışa çıkarılacağı müzayedede, 16'ncı yüzyıla ait bir çelik zırh 4-6 bin, yine aynı döneme ait miğferler ise 6-8 bin sterline alıcı bekleyecek.



Aralarında tabancalar ve tüfeklerin bulunduğu özel bir koleksiyon da Sotheby's müzayedesi çerçevesinde satılacak. 17-19'uncu yüzyıllara ait, gümüş kakmalı değerli taşlarla ve sedeflerle süslü tüfek ve tabancaların da 5-50 bin sterline satılması bekleniyor.



Sultan Mahmut tuğralı alemler 10-12 bin sterlin, Osmanlı dönemine ait 1800'lü yıllarından kalma barutluk da 5-8 bin sterline satışa sunulacak.



Yine Osmanlı dönemine ait bir çift üzenginin 20-30 bin sterlin fiyatla yer aldığı müzayedede Osmanlı dönemine ait kılıç, kama, hançer gibi silahlar da değerli taşlarla süslü kınlarıyla birlikte 4-25 bin sterline alıcı karşısına çıkacak.



15'inci yüzyıla ait demir şamdanların 15-20 bin sterlin, tombakların 30 bin sterlin ve ibriklerin 12 bin sterlin tahmini fiyatla satışa sunulacağı müzayedede, İznik çinisi tabak, sürahi, plaka ve kaseler de 10-70 bin sterline satışa çıkacak.



Kütahya çinisi vazo ve sürahilerin ise 6 ile 30 bin sterlin arasında fiyat getirmesi bekleniyor.



18'inci yüzyıla ait bir Osmanlı kanepesinin 20 bin, Sultan Abdülhamid'e ait tuğralı bir oyun masasının 15 bin sterline alıcı bulmaya çalışacağı müzayedede, Osmanlı dönemine ait gümüş ve sim işlemeli perdeler ile peygamber türbesine ait örtü ve perdeler de 60-80 bin sterline satışa çıkarılacak.