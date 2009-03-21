"Muğla'yı AKP kazanırsa terk ederim"

Mugla'da "Belediye başkanlığını AKP kazanırsa bu kenti terk ederim'' diye yerel gazetelere ilan veren ressam Ali Şenol'a, yazar Neşe Torun Usanmaz'dan destek geldi. Usanmaz, ``Ali Şenol'a katılıyorum. Kaybedilmiş karanlık, gerici, yobaz bir Muğla'da yaşamak neye yarar'' dedi.





Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın, AKP'nin zaferle çıktığı 22 Temmuz seçimleri ardından ülkeyi terk etme fikrinin benzeri geçen günlerde Muğla'da dile getirildi. Ressam Ali Şenol, yerel gazetelere ``Muğla'yı kaybetmeyelim. Oyum CHP'ye. Oyum CHP Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün'e'' yazılı ilan vererek, belediye seçimini AKP'nin kazanması halinde Muğla'yı terk edeceğini açıkladı. Türkiye'nin her yanından kutlama telefonları aldığını aktaran Ressam Şenol'a, Muğlalı yazar Neşe Torun Usanmaz'dan tam destek geldi. Mimar, şair ve yazar olan Neşe Torun Usanmaz, Ressam Şenol'un tepkisini çok yerinde ve anlamlı bulduğunu belirterek, şöyle dedi:



``Ali Şenol'un duyarlılığının tetiklemesiyle ortaya çıkan bu davranış biçimi, uç bir davranış biçimidir. Bu durum aynı zamanda onun özgüveninin de ne kadar fazla olduğunun ifadesidir. Çünkü o, çağının ilerisinde yaşayan gerçek bir sanatçıdır. Ali Şenol, bu güçlü özgüveni sayesinde, topluma önemli mesaj vermiştir. Yaklaşık 20 yıldır aydın bir yerel yönetimin sağladığı Muğla atmosferini soluyan bir Muğlalı'yım. Aydınlık Muğla'da yaşamak güzeldir. Ali Şenol'a katılmamak mümkün değil. Ortaçağ karanlığına geri götürecek yerel yönetim anlayışı ile yaşamak elbette ki kabus olacaktır. Ben mimarlık eğitimi almış ve sanat tarihi okumuş ve ortaçağ karanlığını iyi bilen biriyim. Ali Şenol'a katılıyorum. Kaybedilmiş karanlık, gerici yobaz bir Muğla'da yaşamak neye yarar?''



Neşe Torun kimdir?



Neşe Torun, 1965 yılında Artvin'de doğdu. Almanya'da eğitim aldı. 1982 yılında Ankara Mimar Sinan Lisesi'nden, 1987 yılında ise Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 6 yıl mimarlık yaptıktan sonra kendini sanata adadı. Birçok deneme yazıları ve makaleleri bulunan Usanmaz'ın, `Kanayan Yüreğim' ve `Yolcu' isimli şiir kitaplarının yanı sıra `İçimdeki Nehirler' adlı romanı ilgi gördü.

