-"Mucize bebek" Sivas'ta SİVAS (A.A) - 29.10.2011 - Van depreminde ''umudun'' ve ''mucize kurtuluşun'' adı olan Azra bebek ile annesi Semiha Karaduman, ambulans uçakla Sivas'a getirildi. Ankara Doktor Sami Ulus Kadın, Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilen Azra bebek ile annesi Semiha Karaduman, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Sivas'a getirildi. Azra bebek ve annesi, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'nda uçaktan indirilerek ambulansa bindirildi. Azra bebek ve annesini taşıyan ambulans, bebeğin sağlık durumu düşünülerek yavaş bir şekilde seyretti. Ambulansla Pulur Mahallesi Ahi Emir Caddesi'ndeki evlerine getirilen Azra bebek ve annesini, evin önünde depremden yaralı olarak kurtulan dede Ahmet Karaduman ve diğer aile bireyleri karşıladı. Çocuk hastalıkları uzmanı olan dede Ahmet Karaduman, Azra bebeği öptükten sonra kucağına aldı. Azra bebek ve annesi ile birlikte asansöre binen dede Karaduman, binanın en üst katındaki dairesine kadar Azra'yı kucağında taşıdı. Azra bebek ve annesinin eve gelişi sırasında, duygu dolu anlar yaşandı. Umutlu bir şekilde beklerken Azra bebeğin babası Sinan Karaduman'ın enkaz altından ölü olarak çıkarıldığı haberiyle akşam saatlerinde yasa boğulan aile, Azra ve annesini evde gözyaşlarıyla karşıladı. -''İyi ki erken doğdu, babası bebeğimizi kokladı''- Kızı Azra ve kayınvalidesi Gülsade Karaduman ile birlikte enkazdan yaralı olarak çıkarılan anne Semiha Karaduman, erken doğum yapması nedeniyle 9 Ekim'de dünyaya gelen bebeğinin normalde doğum gününün 29 Ekim olduğunu belirterek, ''İyi ki erken doğdu. En azından babası kucağına aldı, bebeğimizi kokladı'' diye gözyaşı döktü. Gelinine sarılan babaanne Gülsade Karaduman ise ''Kader arkadaşım, 2 gün enkaz altında birlikte kaldık'' diyerek Semiha Karaduman'ı teselli etmeye çalıştı. Yakınları da Azra bebeğe ismini babasının koyduğunu söyledi. Üzüntünün hakim olduğu evde, ailenin yakınları taziye ziyaretinde bulunuyor. Sivas Devlet Hastanesi Başhekimi Davut Vecdi Ersöz de eve gelerek, hastanenin eski başhekimi olan Ahmet Karaduman'a taziye dileklerini iletti. Sağlık ekipleri de ihtiyaç olabileceği düşüncesiyle bir süre evde bekledi. Depremde yaşamını yitiren Sinan Karaduman'ın cenazesinin ise sabah saatlerinde Sivas'a getirileceği, Ulu Camii'de öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.