-"MÜBAREK YANLILARI GÖSTERİCİLERİ ÖLDÜRMEDİ" WASHINGTON (A.A) - 04.02.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yandaşlarının, hükümet karşıtı göstericileri öldürmediğini söyledi. Yeni bir gösterinin düzenlenmesine birkaç saat kala Amerikan ABC televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Süleyman, Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda göstericilere ateş açılmasıyla ilgili soru üzerine, Mübarek yanlılarının ''gayet iyi davrandığını'' ve ''kimsenin açılan ateşle ölmediğini'' belirtti. Silahlı kuvvetlerin de göstericilere karşı şiddete başvurmadığını belirten Süleyman, ''Ama biz onlara 'evlerinize dönün' dedik'' ifadesini kullandı. Bugün Mısır'da cuma namazını takiben büyük bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.