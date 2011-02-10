-"MÜBAREK AYRILMIYOR" KAHİRE (A.A) - 10.02.2011 - Mısır Enformasyon Bakanı Anas el Fekki, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in "hala görevinin başında olduğunu, ayrılmayacağını" söyledi. Bakan, Reuters'a yaptığı açıklamada, "medyadan duyduğunuz her şey söylenti" görüşünü savundu. Bir yetkili, Mübarek'in yetkilerini yardımcısı Ömer Süleyman'a devredebileceğini ileri sürerek, "ancak henüz karar verilmedi, hala görüşmeler sürüyor" dedi. İktidar partisi başkanı Hussam Bedrevi de, Mübarek için bir kenara çekilmenin en iyisi olacağını ifade ederek, "bugün gitmesini bekliyorum" dedi. -"MÜBAREK ŞARM EL ŞEYH'E GİTTİ" Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in, Genelkurmaşy Başkanı ile birlikte, Şarm el Şeyh'e gittiği ileri sürüldü. Haberi veren El Arabiye televizyonu, başka ayrıntı vermedi. Şarm el Şeyh'te Mübarek'in tatil dönemlerinde kaldığı ikametgahının olduğu biliniyor. -TUNUS'TA BİR KADIN KENDİNİ YAKTI Tunus'ta bir kadın kendini yaktı. Tunus haber ajansı TAP, başkent Tunus'un güneydoğusundaki Manastır kentinde bir kadının valilik binası önünde kendini yaktığını duyurdu. Kadının durumunun ağır olduğu belirtildi. Tunus'ta 23 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin iktidardan düşmesine ve ülkeyi terk etmesine yol açan 26 yaşındaki bir Tunuslu seyyar satıcının 17 Aralıkta kendini yakarak öldürmesiyle patlak veren olayların ardından, bölge ülkelerinde de benzer kendini yakma girişimlerinde bulunulmuştu.