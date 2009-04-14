"Mourinho geri dönmeyecek"



İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de kulüp başkanı Bruce Buck, teknik direktör Guus Hiddink'in gelecek sezon takımda kalmayacağını, eski çalıştırıcı Jose Mourinho'nun da takıma geri dönmeyeceğini söyledi.



Buck, Chelsea'nin internet sitesinde yaptığı açıklamada, Rusya Milli Futbol Takımı'nın da çalıştırıcısı Hollandalı Hiddink'in, takımın başında ''geçici'' olduğuna vurgu yaparak, ''Hiddink, Rusya Futbol Federasyonu'nun izni sayesinde, Chelsea'yi de çalıştırdı. Takımda kalacağına ilişkin çok fazla söylenti var, ancak bu söz konusu değil'' dedi.



Buck, eski Portekizli teknik adam, Inter'de ilk sezonunu geçiren Jose Mourinho ile yeniden anlaşılacağına ilişkin haberlere de ''Dürüst olmak gerekirse, ne olacağını ben de bilmiyorum. Jose, çok iyi bir teknik direktördü, büyük bir insandı. Ancak onun Chelsea döneminin geçtiğini düşünüyorum'' diye konuştu.



Brezilyalı teknik adam Luiz Felipe Scolari'nin işine Şubat ayında son veren Chelsea yönetiminin teknik direktör arayışları, bir zamanlar Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hiddink ile geçici olarak son bulmuştu.



