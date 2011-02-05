-"MISIR'IN HUZURU BİZİM İÇİN STRATEJİK BİR HEDEF" MÜNİH (A.A) - 04.02.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır'ın huzur ve refahının Türkiye için stratejik bir hedef olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu ülke ile ilgilenmesini kimsenin bir müdahale olarak algılamaması gerektiğini söyledi. Bakan Davutoğlu, bugün 47. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Ukrayna, Romanya ve İsviçre dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirdiği ikili görüşmelerden sonra Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, bir gazetecinin Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün "Türkiye'nin içişlerine karışmamasını" söylediğini hatırlatması üzerine, "Mısır bizim için tarihi köklere dayanan kardeş ve dost bir ülkedir. Mısır'ın huzuru, refahı, Mısır halkının huzuru bizim için stratejik bir hedeftir. Bunu kimsenin bir müdahale olarak algılamaması lazım. Bölgedeki her gelişme bir diğeri ile ilişkilidir. Mısır'da yaşanan gelişmelerden Türkiye ne kadar yakından etkilenmiş ise Türkiye'deki gelişmelerden de bölge etkileniyor" dedi. Herkesin artık Türkiye'nin yer aldığı bölgede ortak bir alanı, ortak bir bir geleceği paylaştığını ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu: "Bunları biz dış müdahale gibi görmüyoruz. Dostça, kardeşçe tavsiyeler olarak görüyoruz. Dikkat ederseniz, Sayın Başbakanımız sadece Mübarek'e değil, Mısır halkına da seslendi. Tüm bu sürecin barışçı yollardan olmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Ama artık Mısır halkının bazı haklı talepleri varsa, bunların da gözönüne alınması gerektiğini söyledik. Bunları biz kardeşçe, dostça girişimler olarak algılıyoruz. Biz bunu böyle görüyoruz, böyle algılanmasını bekleriz, isteriz. Çünkü biz Türkiye'nin olduğu kadar komşu ülkelerimizin geleceğini de ortak kaderimiz olarak görüyoruz. İnşallah bu süreç tüm Mısır'da barışçı bir şekilde tamamlanır. Mısır halkının talepleri barışçı yöntemlerle hayata geçirilir. Ve Mısır dost ve güçlü bir ülke olarak bundan sonra daha güçlü olarak kendisi istikrarına kavuşur. Bizim hedefimiz bu. Türkiye'nin bunun dışında hiç bir zaman başka bir gündemi olmamıştır." Türkiye'nin bu konuda önemli bir rol oynamaya hazır olup olmadığı şeklindeki bir soruya karşılık da Davutoğlu, "Biz tabii ki çevremizdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ancak bizim kendimizden menkul bir görev üstlenmemiz sözkonusu değildir. Bu gelişmeleri yakından takip ederek, icab ettiği takdirde pozitif katkı yapmayı da hiç bir zaman ihmal etmedik, etmeyiz" diye yanıt verdi. Davutoğlu, Almanya'da yaşayan Türklerin Türkiye'deki seçimlerde oy kullanabilmesinin mümkün olup olamayacağı şeklindeki bir soru üzerine de, "Bu konu Bakanlar Kurulunda ele alındı, bu konuda bazı çalışmalarımız oldu. Tabii bunun yasal ve teknik boyutu var. Önce şunun bilinmesini isterim. Sayın Başbakanımızın ve hepimizin kanaati bu. Vatandaşlık haklarının mümkün olan en hızlı şekilde sağlanması bir görevdir. Dolayısıyla bunu bir temel hak olarak görüyoruz. Bunun yasal çerçevesini teknik olarak nasıl gerçekleştirebiliriz, onun için çalışmaya gayret ettik. İnşallah bu konuda daha fazla bir mesafe alma imkanı hasıl olur, ama çok yaygın bir vatandaş grubunun teknik olarak yaygın bir alanda oy kullanmak zorunda olduğu için bunun bir hazırlık süreci olduğunu kabul etmek lazım. Ama tabii ki bu bizim benimsediğimiz önemli bir ilkedir" dedi. -İKİLİ GÖRÜŞMELER- Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Konstantin Gryşenko ile vize muafiyeti ve serbest dolaşım konularını ele aldıklarını, bu görüşmenin daha önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında yapılan görüşmenin bir devamı niteliğinde olduğunu belirterek, Ukrayna'lı bakanın Nisan ayında da Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Romanya'lı meslektaşı Teodor Baconschi ile Romanya'nın Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün dönem başkanı olması sebebi ile yapılacak çalışmaları ele aldıklarını ifade eden Davutoğlu, İsviçre Konfederasyonu Başkanı ve Dışişleri Bakanı Micheline Calmy-Re ile de İran ile ilgili olarak yapılan görüşmeleri ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti. Davutoğlu, yarın da ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın yanısıra Fransa, Bulgaristan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla görüşeceğini, fırsat bulunduğu takdirde BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile de görüşeceğini kaydetti.