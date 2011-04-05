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Dünya

"MISIR'I BAŞKA BİR HUMEYNİ YÖNETMEYECEK" KAHİRE (A.A)

05 Nisan 2011 01:12

-"MISIR'I BAŞKA BİR HUMEYNİ YÖNETMEYECEK" KAHİRE (A.A) - 04.04.2011 - Mısır'da Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi, ''Mısır'ın hiçbir zaman bir başka Humeyni tarafından idare edilmeyeceği'' açıklamasında bulundu. Mısır'ın resmi ajansı Mena'daki habere göre, bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, ''Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi Mısır'ın aşırı akımlar tarafından kontrol edilmesine izin vermeyecek'' dedi. Açıklamada, ''Mısır, hiçbir zaman bir başka Humeyni tarafından idare edilmeyecek'' denildi ve Mısır'ın önümüzdeki dönemde modern ve demokratik bir ülke olması umudu taşıdığına vurgu yapıldı.

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