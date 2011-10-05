-"Mısır ile ticaret hacmimiz artacak" İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmini 2 yıl içinde 5 milyar dolar, 4 yıl içinde 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Ergün, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk Mısır İş Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz haftalarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'da önemli temaslarda bulunduğunu, bu ziyarete 300'e yakın iş adamının katıldığını hatırlattı. İş adamlarının bin 200 civarında Mısırlı iş adamıyla 2 bine yakın iş görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Ergün, bu çabaların ve buluşmaların iki ülkenin de lehine olan yeni işbirliği alanları çıkaracağına inandığını vurguladı. Mısır ve Türkiye arasında kurulacak sağlam köprünün bölgenin istikrarı açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Ergün, şöyle devam etti: ''Hükümet olarak, Mısır ile ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye büyük önem veriyor, aynı iradenin Mısır tarafından paylaşılmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. 2002'de ülkelerimiz arasında sadece 500 milyon dolar civarında olan dış ticaret hacmi, 2010 yılında 3,2 milyar dolar seviyesine çıktı. Dış ticaret hacmini 8 yıl içinde 6 kattan fazla artırmak elbette önemlidir. Ancak yeterli değildir. Bu yılın ilk 7 ayına baktığımızda, dış ticaret hacmimizin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 civarında arttığını görüyoruz. Mısır'da yaşanan gelişmelere rağmen ticaret hacminin artış eğilimini sürdürmesini de çok önemsiyorum. Mısır ile ticaret hacmimizi 2 yıl içinde 5 milyar dolara, 4 yıl içinde 10 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.'' Mısır'daki Türk yatırımlarının son 5 yıllık dönemde 60 milyon dolardan 1,5 milyar dolar seviyesine çıktığını, bu yatırımların Mısır'da 50 bin civarında bir istihdam oluşturmasının ekonomik ilişkilerin değerini göstermesi açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Ergün, Mısır'da Türk müteahhitlerin bugüne kadar 600 milyon dolara yakın proje üstlendiklerini belirtti. Cumhuriyetin 100. yılı hedeflerine değinen Ergün, bu süreçte bilhassa reel sektörde çok önemli değişimler yaşanacağını, rekabet gücünün olumlu ölçüde artacağını vurguladı. Türkiye'nin bir yandan kendi ekonomik ve sosyal kalkınma sürecini sürdürürken, diğer yandan müttefiklerine çok önemli fırsatlar sunacağını kaydeden Ergün, yarın Mısır Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı Mahmud Eisa ile teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalayacaklarını bildirdi.