-"Milli bayramları da kutluyoruz" ANTALYA (A.A) - 07.11.2011 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Biz milletimizin dini bayramlarını ne kadar coşku içinde kutluyorsak, milli bayramlarını da aynı coşku içinde kutluyoruz" dedi. Kurban Bayramı'nı Antalya'da geçiren Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Kaş ilçesinde Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen bayramlaşmaya katıldı. Bayramlaşma töreninde, Kaş Kaymakamı Selami Kapankaya, Kaş Belediye Başkanı Abdullah Gültekin ve vatandaşlar yer aldı. Bakan Günay, bayramlaştığı vatandaşlarla sohbet ederken, çocuklarla da yakından ilgilendi. Bakan Günay, burada yaptığı konuşmada, bayramdan önce deprem bölgesine gittiğini, birçok vatandaşın evinin yıkıldığını söyledi. Artçı depremlerin sürdüğünü ve vatandaşların bu nedenle evlerine giremediğini dikkati çeken Günay, ''Giyecek, yiyecek konusunda bütün Türkiye buraya akmış durumda. Kış şartları bastırıyor. Çadırın ötesinde prefabrike evlere ve barakalara geçmek gerekiyor. Türkiye oraya yardım etmeye çalışırken, bazıları da bir yerlere mayın döşeyerek milletin yüreğindeki acıma duygusunu infiale çevirmeye çalışıyorlar. Ne yazık ki bunu görmezden gelemiyoruz. Ama sabredeceğiz. Oradaki çocuğun bir günahı yok. Oradakilere de zarar veriyorlar, bize de zarar veriyorlar. Ama biz sabırlı ve akıllı olacağız'' dedi. Antalya'da arefe günü şehitliği ziyaret ettiğini belirten Günay, şehit ailelerine dayanma gücü diledi. Bakan olduktan sonra ilk Cumhuriyet Bayramı törenine Kaş'ta katıldığını hatırlatan Günay, şöyle devam etti: ''Cumhuriyet, halkın yönetimi ele geçirdiği günün adıdır. Cumhurun egemen olduğu günün adıdır. Ancak bu sene kutlamaları yapamadık. Daha 5 gün önce yurdumuzun bir köşesinde 600 yurttaşımız canını kaybetmiş, bir çoğu yaralanmış, binlerce aile dışarıda kalmış. Kaş'ta, Finike'de çadırda kalınabilir. Ama Erciş'te bu mümkün değil. Bu nedenle bayramı biraz mütevazi biçimde kutlayalım dedik. Ama bazı arkadaşlar anlamsız bir Cumhuriyet tartışması başlattılar. Bir gün önce çelenkler bıraktık. Bir gün sonra Anıtkabir'de Cumhurbaşkanımız, ilçelerde kaymakamlarımız, illerde valilerimiz tebrikleri kabul ettiler. Gündüz törenleri, akşam resepsiyonları yapmadık. Bunun Cumhuriyet karşıtlığı ile ilgisi olabilir mi? Aklı olanın Cumhuriyet'e karşı olması mümkün müdür? Vicdanı olanın, izanı olanın, birazcık yurttaşlık duygusu, birazcık insanlık bilgisi olanın bu çağda Cumhuriyet'e karşı olması düşünülebilir mi? Biz milletimizin dini bayramlarını ne kadar coşku içinde kutluyorsak, milli bayramlarını da aynı coşku içinde kutluyoruz.'' Bakan Günay, daha sonra Kaş ilçesindeki Yat Limanı'nda da incelemelerde bulundu. Kaş ilçesindeki ziyaretin ardından Kalkan beldesine geçen Günay, burada da protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.