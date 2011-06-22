-"MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRME İŞLEMİ MECLİSE AİTTİR" TBMM (A.A) - 22.06.2011 - CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, YSK'nın Hatip Dicle ile ilgili kararını değerlendirirken, ''YSK'nın yetkileri, milletvekili seçilme koşulları ile ilgilidir. Milletvekilliği düşürme işlemi Meclise aittir'' dedi. Mecliste kayıt işlemlerini yaptıran Türmen, gazetecilerin soruları üzerine, YSK'nın Hatip Dicle ile kararını değerlendirdi. Anayasa'da, milletvekili seçilmeden önce ve seçildikten sonraki şartları içeren iki ayrı madde bulunduğunu belirten Türmen, bu iki maddeyi bağdaştıracak şekilde yorum yapılması gerektiğini ifade etti. Hatip Dicle'nin halkın oylarıyla milletvekili seçildiğini, bu nedenle milletvekilliğinin düşürülmesinin ancak TBMM'nin elinde olduğunu belirten Türmen, ''YSK'nın yetkileri, milletvekili seçilme koşulları ile ilgilidir ama halkın iradesi gerçekleştikten sonra milletvekilliği düşürme işlemi artık Meclise aittir'' diye konuştu. Yargıçların, yorum yaparken hangi amaca hizmet ettiklerini göz önünde bulundurmaları gerektiğine işaret eden Türmen, ''Kanun metnini kuru kuruya yorumlamak, her zaman iyi bir sonuç vermeyebilir'' dedi. Türmen, karar verirken, seçme ve seçilme hakkının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Rıza Türmen, BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekillerinin, yemin etmemeleri halinde milletvekilliği sıfatını kazanıp kazanamayacaklarına ilişkin soru üzerine, bu konuda da bir boşluk bulunduğunu, bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ifade etti. Türmen, tutuklu olan diğer milletvekillerinin durumunu değerlendirirken, şunları söyledi: ''Bırakın seçimleri, seçim hiç olmasaydı ya da onlar aday olmasalardı, bu tutukluluğun devamı hukuka ne kadar uygun, onu tartışmak gerekiyor. Bence hukuka uygun değil. AİHM'in, tutuklama ile ilgili kararlarını göz önünde bulundurduğunuzda, örneğin Balbay ve Haberal'ın tutuklanması hukuka uygun bir tutuklama değil zaten. Aynı şey KCK için de geçerli. AİHM sistemi, Türk hukuk sisteminin bir parçası gibi. Bunu unutmamak lazım. Tutuklu yargılamak diye bir zorunluluk yok zaten. Kaldı ki bir de halkın iradesiyle milletvekili seçilmiş... Bu insanları hala cezaevinde tutmanın hiçbir açıklaması yoktur.'' -ÇOCUKLAR İLGİ ODAĞI OLDU- AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Halide İncekara'nın rozetini AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat'ın 8 yaşındaki oğlu Mustafa Kubat taktı. CHP'den Bursa Milletvekili seçilen Aykan Erdemir'in rozetini de 4 yaşındaki kızı Çiğdem Papatya Erdemir taktı. Bu arada, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir de Meclise gelerek kayıt işlemlerini yaptırdı.