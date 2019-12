-"MİLLETİMİZ ANA MUHALEFET GÖREVİNİ VERDİ" ANKARA (A.A) - 13.06.2011 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ''Unutmayalım ki bütün engellemelere rağmen milletimiz Saadet Partisine meclis dışında ana muhalefet görevini vermiştir'' dedi. Kamalak, Saadet Partisi genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçim sonuçlarının hayırlı olması dileğinde bulunan Kamalak, olumsuz şartlara rağmen Saadet Partisi teşkilatının gece gündüz demeden, bütün güçleriyle Allah rızası için canla başla çalıştıklarını söyledi. Seçimin hem ulusal medyanın desteği bakımından hem de mali imkanlar yönünden eşit olmayan şartlar dahilinde yapıldığını savunan Kamalak, ''Bilindiği gibi başta devletin radyo ve televizyon kurumu olmak üzere bütün ulusal medya bu seçimlere sadece 3 partinin girdiği intibasını verecek şekilde yayın yapmıştır'' diye konuştu. Mali açıdan da söz konusu 3 partinin devlet hazinesinden anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak toplam 400 trilyon lira hazine yardımı alarak seçimi yürüttüğünü öne süren Kamalak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Saadet Partisi olumsuz şartlara rağmen tüm gücüyle çalışmalarını yürütmüştür. Bu yüzden teşkilatımızın her bir ferdine yürekten teşekkür ediyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Hiç şüphe yok ki Allah hiçbir emeği zayi etmez. Unutmayalım ki bütün engellemelere rağmen milletimiz Saadet Partisine meclis dışında ana muhalefet görevini vermiştir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki milli görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi, bugünden itibaren tüm teşkilatlarıyla birlikte el ele daha büyük gayretle çalışmalarını sürdürecek ve Meclis'teki partilerin aziz milletimize verdikleri sözlerin yerine getirilmesinin takipçisi olacaktır. Yine unutmayalım ki Saadet Partisi Türkiye'nin meselelerinin çözümü için tek çaredir.'' -SORULAR- Kamalak, bir gazetecinin ''Türkiye demokrasi tarihine bakıldığında tek başına iktidar olan ya da iktidarda kalan partiler oy kaybı yaşarlar ama AK Parti'de tam tersi bir seyir söz konusu. Siz bunu, 'özel anlamda neye bağlıyorsunuz?'' sorusuna, ''Soruyu soran sanıyorum daha iyi biliyor meseleyi, o nedenle özele girmek istemiyorum'' yanıtını verdi. ''Milli görüş partileri içerisinde en son Saadet Partisi geleneğine baktığımızda bir önceki seçimlere göre oy oranında düşüş var. Bunu neye bağlıyorsunuz?'' sorusu üzerine Kamalak şöyle konuştu: ''İçeride ve dışarıda bir takım gelişmeler oldu. Bu geçici bir durumdur diye düşünüyoruz. Saadet Partisi ulu bir çınardır. Bu geçici dalgalanmalara bakmamak lazım. Bir zamanlar Anavatan Partisi muazzam bir rüzgarla Meclis'te sandalyelerin çoğunu elde etmişti. Şu an Anavatan Partisi diye bir parti yok. Ama milli görüşün tek temsilcisi olan Saadet Partisi elhamdülillah ulu bir çınar olarak varlığını sürdürmektedir. Emin olun gelecek Saadet Partisinin, milli görüşündür, bunlar geçici şeylerdir.'' Kamalak, bir başka gazetecinin, ''Dünkü oy oranına baktığımızda milli görüşün tarihin en düşük oy oranını aldığını görüyoruz. Bu bir başarısızlık değil mi sizce?'' sorusu üzerine, ''Başarı ya da başarısızlık mutlak anlamda çoğunluğa bakılarak değerlendirilemez diye düşünüyorum. Bir takım olumsuz şartlar içerisinde mücadeleyi sürdürdük. Bu geçicidir ve yarın mutlak surette milli görüşündür bundan emin olun'' dedi. ''Genel Başkanlığa devam edecek misiniz?'' sorusunu ise Kamalak, ''Biz bir teşkilatız. Kendisini bir davaya adamış olan bir teşkilatız. Bu nedenle biz önümüzdeki dönemi daha yoğun şekilde çalışarak değerlendirme kararındayız'' şeklinde yanıtladı. Kamalak, ''Numan Kurtulmuş Saadet Partisi'ndeki liderlik mücadelesinin ardından ayrılarak Has Parti'yi kurdu. Onlar sizden de düşük bir oy aldılar. Eğer bu ayrışma yaşanmasaydı seçim performansınızın nasıl olurdu?'' sorusuna ise ''Biz onları kovmadık. Bu soruyu kendilerine sormanız gerekir'' yanıtını verdi.