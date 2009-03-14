"MHP'lilerin ayranını kabartma"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hiç kimsenin, bölücülüğün açık tehditleri altında, karda, kışta Cilo Dağları'nda ülkenin güvenliği için gayret gösterirken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret etmeye hakkı yok. Herkes diline sahip olsun" dedi.





Bahçeli, partisince Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde "devletin tüm imkânlarını kullanan" AKP hükümeti ile başa baş yarış halinde olduklarını söyledi.



Taşıma birliklerle değil, yürekten coşku ile meydanları doldurduklarını, meydanlar arasındaki farkı görmek gerektiğini ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:



"Devletin tüm imkanlarını kullanacaksınız, uçağından helikopterine Başbakanlığın otobüsünü, makam arabalarını, TOKİ'nin bütün imkanlarını, sanal açılış bahanesiyle bir siyasi partinin açık hava toplantılarının düzenlenmesini üstlenmiş olan bir Başbakanlık kurumu ile seçimlere giren bir zihniyet ile halkın, garibin, kimsesizlerin, yoksulun, memurun, emeklinin gönül birliğiyle oluşturduğu Milliyetçi Hareket yarışıyor. Onun için bu seçimler çok anlamlıdır. Bu seçimler, iktidarın kötü yönetimine ders verecektir. AKP'nin oy kaybetmesi hali, ülkemizin aydınlık geleceğinin ilk işareti olacaktır."



“Siyasi üslup çirkinleşiyor”



Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın siyasi üslup ve tavırlarının her kesim tarafından yadırgandığını belirterek, Erdoğan'ın bu davranışlarının siyasetin kirlenmesine ve siyasi üslubun çirkinleşmesine neden olduğunu savundu.



Başbakan Erdoğan'ın yanlış bilgilendirildiğini veya kendisine verilen bilgileri saptırarak halkı aldatmaya çalıştığını ileri süren Bahçeli, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin "Aldatma ve Kandırma Partisi" haline geldiğini iddia etti.



Bahçeli, AKP iktidarının karakteristik özelliğinin "açlık, adaletsizlik, ahlaksızlık ve asayişsizlik" olduğunu, "yokluk, yolsuzluk ve yozlaşmanın adının AKP olduğunu" öne sürdü.



AKP'nin "Büyük düşün" sloganını kullandığını hatırlatan Bahçeli, "Büyük düşünmek lazım. 2001'de yaşanan kriz sonrası, vatandaşımız iktidara karşı gönül kırıklığı içinde oldu. Bunun sonucunda da 2002 seçimlerinde vatandaşımız yeni bir partiye yöneldi. AKP, 6 yıl 3 ayı iyi değerlendiremedi. Vatandaş sıkıntıya düştü. Şimdi büyük düşünüp, AKP'yi silin süpürün" dedi.



Başbakan Erdoğan'ın MHP'ye dil uzatırken iyi düşünmesi gerektiğini belirten Devlet Bahçeli, sözlerini, "MHP'nin ilkeli, dürüst ve seviyeli siyasetin temsilcisi olduğunu unutmamalıdır. 'Al ananı git' dediği gibi vatandaşa yaptığı hakareti MHP'ye yapma cesaretini göstermemeli, aklını başına almalı. Eğer bu MHP'lilerin bir ayranı kabarırsa ne olacağını çok iyi bilir" diye sürdürdü.



2000'li yıllarda milli görüşü temsil eden Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra bu partinin bölünerek, SP'nin kurulduğunu ve bazılarının da yeni bir parti kurduğunu anlatan Bahçeli, o dönemde milletvekili bile seçilemeyen Başbakan Erdoğan'ın karanlık senaryolarla başbakan olduğunu, Başbakan Erdoğan'ın bu "kara lekeleri" halka anlatması gerektiğini söyledi.



“Herkes diline sahip olsun”



AKP'nin takip ettiği yolun gerilim siyaseti olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:



"AKP'nin takip ettiği yol, gerilim stratejisidir. Türkiye'yi cephelere, kamplara bölmeyi ön gören ve etnik temelde bir bölünmeyi, inanç temelinde ayrışmayı, mezhep temelinde dışlamayı, kurumlar arasında çatışmayı ön gören bir gerilim stratejisiyle kendisini mağdur ve mahzun pozisyonuna düşürüp, halkımızı, temiz düşünceli insanımızı istismar etmek suretiyle siyasi emellerinin peşine gidiyorlar. Türkiye'de yargıya intikal etmiş bazı olaylar var, sabırla bekleyelim. Ama hiç kimsenin, bölücülüğün açık tehditleri altında, karda, kışta Cilo Dağları'nda ülkenin güvenliği için gayret gösterirken, Türk Silahlı Kuvvetlerine hakaret etmeye hakkı yok. Herkes diline sahip olsun. Her seçimin başında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldırınca taraftar bulacağını zannediyorsun. Bu milletin askere ayrı bir sevgisi ve saygısı vardır. Gerilim stratejisinin nereye kadar uzanacağını hesap etmek lazım. Bu gerilimle ne yapmayı düşünüyorsunuz?"



Başbakan Erdoğan'ın sebepsiz yere vatandaşı 36 etnik gruba böldüğünü savunarak, böyle bir bölünmenin kimseye fayda sağlamayacağını dile getiren Bahçeli, "Sayın Başbakan bunu niye yapıyorsun? Sen ülkenin Başbakanısın. Yüzde 46 oy aldığın AKP'lilerin başbakanı değil, ülkenin başbakanısın. Sana düşen bölünmeyi durdurup, birlik ve beraberliği temin etmektir" dedi.



“Yandaşlar zenginleşti”



Ekonomik krizin halk tarafından hissedilen 3 unsuru bulunduğunu, bunların üretim yetersizliği, istihdam eksikliği ve yoksulluk olduğunu bildiren Bahçeli, 2007'den beri bunların arttığını, 5 milyon 680 bin insanın işsiz olduğunu dile getirdi.



İktidar yandaşlarının zenginleştiğini, vatandaşın fakirleştiğini öne süren Bahçeli, sosyal devlette, devletin imkanlarıyla yoksul ve kimsesizlere sahip çıkmak gerektiğini söyledi.



Vatandaşın, devlet imkanlarıyla dağıtılan yardımları almasını isteyen Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yardımları alırken utanmayın. Bunlar sizin hakkınızdır. Yardımları alın ama oyunuzu satmayın. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mobilya, makarna, ne verirlerse alın. Hepsi size helal olsun. Ama oyunuzu bu maksatla satmayın. Köle konumuna düşmeyin. Onun için al paketi, vur tokadı diyoruz. Ülke senin, karar senin. Ülken için yüreğini koy ve 3 hilalli mührü 3 defa vur. Kayseri bir inanır, bir sarılırsa, birilerini yükseltir, sonra onu alır yere çalar. Onun için AKP'ye ders ver, MHP'ye yol ver."



Bahçeli, daha sonra partisinin Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Eraslan ve diğer başkan adaylarına oy isteyerek, mitingi tamamladı. Bahçeli, miting sonrasında vatandaşlara çiçek dağıttı.

