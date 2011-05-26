-"MHP VAAT EDERKEN BEN BİTİRMİŞTİM" NEVŞEHİR (A.A) - 25.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "MHP, seçim beyannamesine 'Konya'ya hızlı tren hattı yapacağız' diye bir vaat koymuş. Bunu yazdıklarında Konya'da hızlı tren hattı bitmiş, deneme seferlerini bile bizzat ben başlatmıştım" dedi. Erdoğan, partisince Nevşehir'deki Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Türkiye'nin büyümede Avrupa'da ve OECD ülkeleri arasında birinci sırada olduğunu ifade eden Erdoğan, Ziraat ve Halk bankalarının batırıldığını şimdi ise en karlı bankalar arasında olduğunu bildirdi. Erdoğan, iktidarları döneminde 40 bin öğretmen aldıklarını ve en çok kadroyu Milli Eğitim Bakanlığına ayırdıklarını ifade etti. Yaklaşık 163 bin derslik açtıklarını anlatan Erdoğan, Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 11 civarında olmasına karşın, ABD, İspanya, Yunanistan ve İtalya'nın çok daha kötü durumda olduğunu kaydetti. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''MHP, seçim beyannamesine 'Konya'ya hızlı tren hattı yapacağız' diye bir vaat koymuş. Yazılı belgesi elimizde. Bunu yazdıklarında Konya'da hızlı tren hattı bitmiş, deneme seferlerini bile bizzat ben başlatmıştım. Hatta önümüzdeki hafta ben Ankara'dan Konya'ya hızlı trenle ilk seferi başlatacağım. Bunların Türkiye'den haberi yok, Türkiye'de ne oluyor ne bitiyor haberi yok. Tutturmuş bir şey; TOKİ. Kafayı oraya takmış Sayın Bahçeli, diyor ki '100 tane konut yapmış, 130 tane konut yapmış'. Sayın Bahçeli, 490 bin konut, bunun 360 bini sahiplerine teslim edildi. Başbakan Yardımcısıyken Beyfendi, TOKİ ona bağlıydı. Çık milletin karşısına de ki 'Ben şu kadar konut yaptırdım'. Söyleyecek yüzü yok yüzü. Çünkü bu rakamlarla aşık atamaz. CHP Genel Başkanı ne diyor; ''TOKİ'ye yurt yaptıracağım''. O bunu söylerken biz zaten yasayı çıkarmış TOKİ'ye yurt yaptırmaya başlamıştık, bundan da haberi yok. Türkiye'den haberi yok. Bunlar mecliste ama meclisten haberi yok. Şimdi son olarak başka bir gaf daha yaptılar. CHP Genel Başkanı, her yerde 'çiftçinin elektrik borcunu affedeceğini'' söylüyor. En son çıkan yasadan da haberi yok. Hani Torba Yasa diyoruz ya. Dünyadan Türkiye'den haberi yok. Çıkan yasalardan da haberi yok. Biz çiftçimizin elektrik borcu sıkıntısını çıkardığımız son torba yasa ile zaten çözdük. Bugüne kadar yapılmamış bir şeyi yaptık. Çiftçinin elektrik borcunun gecikme cezasını sildik. Gecikme cezası deyip geçmeyin tam 1 milyar 145 milyon lira. Yani 1 katrilyon 145 trilyon. Biz bunun hepsini sildik. Ana parayı da 5 yılda enflasyon farkı, faiz uygulamadan belli katsayılara bağlı şekilde ödeme kolaylığı getirdik. Kooperatiflerle, çiftçilerimizle görüşerek onların ihtiyaçlarını şartlarını göz önünde tutarak bu formulü ürettik. Ben buradan çiftçilerimize bir müjde daha veriyorum; çiftçilerimiz borçlarını yeniden yapılandırdığında avukatlık ücreti ana para üzerinden değil, cezası eklenmiş rakam üzerinden isteniyordu bizden önce. Biz buna da yeni bir düzenleme getirdik. Artık avukatlık ücreti sadece ana para üzerinden ödenecek. Böylece çiftçimizin üzerindeki bir büyük yükü daha kaldırmış bulunuyoruz, bunun da hayırlı olmasını diliyorum.'' ''Bizi hizmetlerimiz anlatıyor, herhalde onları da yalanları anlatıyor'' diyen Erdoğan, iktidarları döneminde derslik, bilgisayar, bilişim sınıfları sayılarının arttığını, kitapları ücretsiz verdiklerini, sosyal güvencesi olmayanlara maddi imkan sağladıklarını söyledi. MHP ve CHP'nin bu hizmetleri yapamadığını savunan Erdoğan, Nevşehir'de sağlık hizmetlerine 100 trilyon harcadıklarını da kaydetti. Eskiden Nevşehir'de sobaların kömürle ısındığını, şimdi ise kombilerin 24 saat sıcak su verdiğini işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Anayasayı değiştirecek güçle parlamentoya gelirsek işimiz çok kolay. İleri demokrasi, temel hak ve özgürlükler inşallah parlamentoda çok daha rahat değişecek. Bununla diğer partilere biz dirsek çevirmeyeceğiz ama daha önce bunları davet ettiğimizde asla davetimize icazet etmediler. Sayın Bahçeli, üç kez randevu istediğim halde randevu vermedi. Ne bileyim, bu yapı meselesi ama bunu da benim milletime anlatmam lazım. Bilsinler, tanısınlar nasıl bir insan olduğunu. Biz hiç bir zaman gururla kibirle insanlara yaklaşmadık. Tevazu ehli olduk ama karşımızda tevazu yok.'' Erdoğan'ın konuşmasının ardından miting alanında, turistleri gezdirmek için kullanılan balon uçuruldu.