-"MHP sorumluluğunu yerine getirir" TBMM (A.A) - 17.08.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''terörle mücadele konusunda kimsenin destek vermeme gibi bir hataya düşmemesi'' gerektiğini ifade ederek, ''Terörün kökünü kazıyacak her türlü tedbirin alınmasında, MHP üzerine düşen her türlü sorumluluğu ve görevi yerine getirir'' dedi. Bahçeli, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çiçek'in kendilerine iade-i ziyaret yaptığını belirten Bahçeli, ziyaretin karşılıklı samimi ifadelerle sürdürüldüğünü kaydetti. Bahçeli, ''Türkiye'nin gündemini meşgul eden Anayasa çalışmalarıyla ilgili geleceğe yönelik nasıl bir çalışma programı ortaya konabilir, o konuda çok özel düşüncelerimizi bildirmiş olduk'' dedi. Bir soru üzerine, görüşmede terör konusunun da gündeme geldiğini ifade eden Devlet Bahçeli, terör şu anda Türkiye'nin en sıcak gündemi olduğunu söyledi. Bugün 7 Mehmetçiğin şehit olduğunu anımsatan Bahçeli, hepsine Allah'tan rahmet, ailelerine, millete başsağlığı diledi. Bahçeli, Çiçek'in yeni Anayasa ile ilgili spesifik bir talebinin olup olmadığı sorusu üzerine, görüşmenin tamamen bir nezaket ziyareti olduğunu, o çerçevede konuşulduğunu kaydetti. ''Terörle mücadelede hükümete desteğiniz olacak mı?'' sorusunu Bahçeli, ''Terörle mücadelede milletin desteği olması lazım. Bu konuda kimse destek vermeme gibi bir hataya düşmemelidir. Terörün kökünü kazıyacak her türlü tedbirin alınmasında, MHP üzerine düşen her türlü sorumluluğu ve görevi yerine getirir'' diye cevapladı. Bir gazetecinin, ''Başbakan, terörle mücadelenin bundan sonraki kısmını Ramazan'dan sonraya bırakmaktan bahsediyor'' sözlerine ise Bahçeli, ''Polemiklere girmeyelim lütfen. Başbakan hangi günü takdir ediyorsa ona göre mücadelesini verir'' karşılığını verdi.