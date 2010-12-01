-"MEVLANA" ARTIK BÖREK İSMİ DEĞİL KONYA (A.A) - 01.12.2010 - Konya Lokantacılar Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, ''Mevlana böreği'' isminin ''Konya böreği'' olarak değiştirilmesinin kamuoyunda yaygın kabul gördüğünü söyledi. Karamercan, yaptığı açıklamada, Mevlana'nın 737. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin bu yıl 7–17 Aralık tarihleri arasında yapılacağını, etkinlikler için bu yıl da Konya'nın, gerek yurt içinden gerek yurt dışından bir çok misafire ev sahipliği yapmaya hazırlandığını ifade etti. Etkinliklere katılmak üzere şehre gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin rahat ve huzurlu bir şekilde konaklamaları, Konya'nın imajının zedelenmemesi için tüm kurum ve kuruluşlara büyük görevler düştüğünü vurgulayan Karamercan, ''Dolayısıyla odamız da üzerine düşen görev ve sorumlulukla, her yıl olduğu gibi bu yıl da lokantacı ve otelciler olarak misafirperverliğimizi en iyi şekilde göstereceğimizi belirtmek istiyoruz'' dedi. Kentte ziyaretçi yoğunluğunun en fazla olacağı Mevlana Müzesi civarında bulunan lokanta ve otellere, hizmet, temizlik ve hijyen ile halk sağlığı konularında gerekli uyarıların yapılmakta olduğunu anlatan Karamercan, şunları kaydetti: ''Bu kuralları ihlal etmemeleri hususunda tüm üyelerimiz, üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Bir süre önce, Yönetim Kurulu, karar alarak Hz. Mevlana isminin yanlış kullanıldığı alanlardan biri olan 'Mevlana böreği' isminin 'Konya Böreği olarak değiştirmesi, kamuoyunda takdirle karşılanmıştır. Lokantalarımıza gerekli uyarılar yapılarak zaman zaman yanlış yer, mekan ve ürünlerde kullanılmasının önüne geçilmiş ve toplumsal refleksin oluşumuna katkı sağlanmıştır. Odamızın öncülüğünde, dünyaya mal olmuş şahsiyetlerimizin başında gelen Mevlana'nın isminin bu şekilde kullanılması önlenmiştir. Aynı hassasiyeti diğer kurum ve kuruluşlarında göstermesi gerekmektedir.'' Karamercan, etkinliklere katılmak için kente gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin rahat ve huzurlu bir şekilde Konya'dan ayrılmaları temennisinde bulundu.