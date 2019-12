-"MESELELERİMİZİ KENDİ İÇİMİZDE ÇÖZELİM" ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, ''Kan ve gözyaşı dökülmeden şiddet ortamına son verecek birlik ve beraberlik ruhuyla meselelerimizi kendi içimizde daha çok demokrasiyle çözelim'' dedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet, Bakan Eker'i makamında ziyaret etti. Eker, kongrede genel başkanlığa seçilen Destici'yi daha önce telefonla arayarak, hayırlı olması temennisinde bulunduğunu belirterek, yüz yüze görüşmekten de duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muhalefetin demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu, muhalefet partilerinin ülke sorunlarının çözümü noktasında yapıcı projeler ve önerilerle yaklaşmasını takdirle, ilgiyle karşıladıklarını dile getiren Eker, Türkiye'nin önemli sorunlarının bulunduğuna dikkati çekti. Bakan Eker, şunları kaydetti: ''Bu sorunların başında Kürt sorunu geliyor. Vaktiyle Türkiye'deki eksik demokrasiden, kaynaklanan Türkiye'de sivil bir demokratik sistemin tam olarak işletilememesinden kaynaklanan ve sorunların yanlış teşhis edilmesinden, bu yanlış teşhis edilen sorunun yanlış reçetelerle çözülmeye çalışılmasından kaynaklanan kronikleşmiş bir mesele olarak karşımıza çıktığını biliyoruz. Biz parti ve hükümet olarak, kuruluşumuzdan beri bu meselenin demokratikleşme, sivilleşme yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Bizim buradaki muhatabımız 74 milyon vatan evladımızın tamamıdır. Biz, insanların, grupların ve sivil toplum kuruluşlarının meşru düşüncelerini, meşru taleplerini dile getirmelerini, bunu tartışmalarını olumlu görüyoruz ve karşılıyoruz. Ama bu meşru talepler dile getirilirken, terörün meşrulaştırılmaya çalışılması çabasını da reddediyoruz, ve asla katılmıyoruz. Terörle hiçbir şekilde bu mesele çözülemez. Şiddetle, kanla ve daha fazla gözyaşı ile çözülemez. Kan ve gözyaşı dökülmeden şiddet ortamına son verecek bir birlik ve beraberlik ruhuyla meselelerimizi kendi içimizde daha çok demokrasiyle çözelim. Daha sivil bir sistem kurmak suretiyle çözelim.'' Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, son günlerde ülkede bazı şeylerin tartışıldığını hatırlatarak, artık Türkiye'de her şeyin normal mecrasında geliştiğini ifade etti. ''Türkiye sivilleşiyor, demokratikleşiyor. Olan biten her şey aslında bu paralellikte gidiyor'' diyen Bakan Eker, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunun normal karşılanması lazım. Milletimizde esasen bu gelişmeleri süreci doğru olarak görüyor, yorumluyor. Milletimizde bir sıkıntı yok. Milletimiz her zamanki gibi basireti ile bu sürecin analizini doğru yapıyor. Seçim zamanlarında da kararını doğru bir şekilde tercihini ortaya koymasında da bunu anlıyoruz. Biz geleceğe umutla bakıyoruz Türkiye açısından. İnşallah elbirliğiyle biz bunları birlikte çözeceğiz.'' -''SİVİL İDARENİN ÜZERİNDE ASKERİ VESAYET VARDI'' BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Türkiye'de ''Askeri vesayet kalkacak, yerine sivil vesayet mi gelecek?'' diye yeni bir tartışmanın yaşandığına dikkati çekti. Kendisine de bu yönde soruların yöneltildiğini anlatan Destici, şunları kaydetti: ''Sivil vesayet olmaz. Militarist güç bulundurmayan güçlerin vesayeti olmaz. Milli irade olur. Şimdiye kadar maalesef Türkiye'nin üzerinde hep sivil idarenin üzerinde askeri vesayet vardı. Bunun kalkması lazım. Anayasamızda buna güç veren, elini güçlendiren maddeler var. İnşallah yeni anayasa yapılır ve bu maddeler bu anayasadan çıkartılır. Tamamen millet iradesi hakim olur inşallah.'' Mustafa Destici, Türkiye'nin şu anda en büyük sorunun terör ve PKK sorunu olduğunu, bir takım güçler tarafından güçlü bir Türkiye'nin istenmediğini ifade etti. Dünyanın birçok bölgesinde yaşayan mazlum milletlerinin gözünün Türkiye'de olduğuna işaret eden Destici, ''Türkiye terör gibi önemli bir sorunla uğraşırsa o mazlum milletlerin sesini duyamaz. Onun için Türkiye'nin bu beladan kurtulması için siyasetçi, sivil, asker, toplumun tüm kesimleri birlikte hareket etmelidir. Ülke bu beladan kurtulursa güçlü bir ülke olur'' dedi. Terör sorunun çözümünde PKK'nın siyasi uzantılarının muhatap alınmamasını da isteyen Destici, bölgenin ileri gelenleri, dini önderleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve bölge insanlarının muhatap alınması gerektiğini söyledi. Gelecek günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceklerini bildiren Destici, daha sonra tüm siyasi partilerden aldıkları görüşleri bir rapor haline getirerek, hükümete sunacaklarını belirtti.