-"MERNİS" İDDİALARINA CEVAP ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - İçişleri Bakanlığı, bir kişinin kimlik numarasından akrabası olan başka bir kişinin kimlik bilgilerini elde etmenin mümkün olmadığını bildirdi. Bakanlıktan MERNİS sistemiyle ilgili iddialara ilişkin yapılan açıklamada, kimlik numaralarında kişinin kim olduğu, cinsiyeti, yaşı, dini ve doğum yeri gibi anlamlı bilgilerin de bulunmadığı kaydedildi. Kimlik numarasının 11 basamaktan oluştuğu ve son iki rakamının doğrulama sayısı olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: ''Bu son iki basamak ilk dokuz basamaktan bir algoritma ile hesaplanmaktadır. Doğrulama sayısı algoritması, sadece bir numaranın tarafımızdan verilen bir kimlik numarası olup olmadığı hakkında bilgi vermektedir. Bu algoritma kimlik numaralarının doğruluğunu kontrol etmeleri için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşılmaktadır. Vatandaşlarımıza verilmek üzere 2000 yılında kimlik numarası havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan havuzdaki kimlik numaraları, ilçe, cilt, aile sıra numarası ve birey sıra numarasına göre sıralı olarak kaydedilmiş vatandaşlara verilmiştir. Bir kişinin kimlik numarasından akrabası olan başka bir kişinin kimlik bilgilerini elde etmek mümkün değildir.''